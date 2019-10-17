肉汁爆漿、嫩到內牛滿面？十大頂級鐵板燒顛覆你想像

鐵板炒出來的就是香R！

老是吃便當、自助餐的三菜一飯膩了嗎？不要忘了你還有鐵板燒這個選項！由專門師傅為你現點現炒，鐵板燒就是集結視覺、嗅覺、味覺的美食饗宴，看著師傅在你面前將食材由生烹調為熟食的過程中，總讓人驚喜連連也吃得到新鮮！

圖／擷取自網路溫度計 分享 facebook

但只有高麗菜、豆芽菜、牛豬羊肉的日常鐵板燒你膩了嗎？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2017年09月04日到2019年09月03日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言為你搜出十家美味頂級鐵板燒，去膩了西餐廳？下次換個口味吧！

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No.1 犇 鐵板燒

獲得米其林大廚激推必吃的「犇 鐵板燒」再創新境界，結合現代烹調、台灣特色及獨創性食材，不僅用料講究，如A5 和牛牛排、法國路其(Rougie)黑牌等級鴨肝、頂級南非活鮑魚，還有和牛牛舌、活龍蝦等，更將最具台灣在地特色的烏魚子、燒餅與三星蔥等完美融入菜色中，挑戰食客的味蕾！

近年犇積極進軍百貨商場，微風信義館就推出許多CP高、千元以下的商業套餐，讓小資族享受高品質食材，網友高喊真的超貼心！

你以為犇只擅長在鐵板燒上嗎？主打燒肉及鍋物的犇 和牛館持續推出創新私房菜，炸和牛三明治、和牛燒肉捲佐燒餅、和牛松露滑蛋吐司…等，讓無數饕客食指大動！

位在台北全新地標微風南山百貨的犇 牛肉食堂，更引進日本銀座時下最火紅的「鐵板燒御膳套餐」由師傅呈現「現選、現切、現烹調」的完美高CP手藝。犇已經蟬聯好幾年冠軍了，絕對值得你來嚐鮮！

No.2 Ukai-Tei

來自於日本的UKAI-TEI是全球第一間摘下米其林一星的鐵板燒餐廳，不論是環境、食材、服務等等都是以客為尊的頂級打造，以套餐制服務顧客，標榜使用頂級食材來為顧客服務，像是干貝、扇貝、松露等都有機會可以嚐到，餐廳整體走向精緻高雅路線，主廚在挑選食材、燒烤等技術都是一流，讓人能夠嚐到和牛最剛好的熟度，彈牙口感令人回味無窮！

No.3 台北萬豪酒店Mark's Tappanyaki

圖／台北萬豪酒店 Taipei Marriott Hotel 分享 facebook

同樣來自於日本的鐵板料理，以精湛的廚具以及精準的火侯料理，將食材的色、香、味於饕客眼前演繹，讓鐵板燒成為一場美麗的饗宴。一般人吃外食最怕吃的營養不均衡、不健康，但Mark’s Teppanyaki非常重視均衡營養，讓你不用擔心吃太多好料造成身體負擔，一餐吃下來還能吃到近十種左右的蔬菜，主食也有牛排、雞肉等不同選擇。

No.4 紅花鐵板燒

圖／紅花鐵板燒 分享 facebook

被譽為高而不貴所聞名的紅花鐵板燒集團共有三個相關品牌：「紅花」為價格最高的旗艦店、「小紅花」價格約為旗艦店的一半、「漾紅花」最為平價，多在百貨的美食皆可享用。

今天介紹的紅花從海鮮到牛排、羊排都能品嚐到，採取套餐點餐。不管是深海圓鱈、龍蝦、明蝦、甚至還有煎至九分熟的Q彈鮑魚，海鮮最原始的味道就是不須經多重烹調，想同時享受海陸餐點就來紅花吧！

No.5 香格里拉飯店 ibuki by TAKAGI KAZUO

位於香格里拉台北遠東飯店的ibuki by TAKAGI KAZUO鐵板燒將京都懷石料理與鐵板燒做完美的結合，特色為每個月會換一次菜色，依當季節選用食材，讓饕客能定期嚐鮮，用餐環境舒適，有著落地窗的視野，將外頭整條林蔭大道都盡收眼底，美食搭配著清幽的風景讓人吃起來心情更宜人，主餐有機會可吃到來自澳洲的和牛肋眼、菲力牛排、紐約客牛排、或是西班牙的伊比利梅花豬、還有波士頓龍蝦等頂級料理。

No.6 晶華Robin's鐵板燒

位於台北晶華酒店的Robin’s鐵板燒和其他家最不相同的就是採用法式鐵板燒，以無煙電熱板烹調，讓你吃完鐵板燒時不會換得一身油煙味，若是注重隱私可考慮訂可容納8-40人的VIP包廂，不用和不認識的人併桌顯尷尬。主餐更是有來自各國：美國、日本、澳洲的牛排任你挑選，還有太平洋的龍蝦也多附在餐裡，你還能從酒窖上自行取一瓶適合的年份配酒，讓整頓餐吃起來更有不凡的飲食品味。

No.7 Mosun 墨賞新鐵板料理餐廳

圖／墨賞新鐵板料理 分享 facebook

同樣也是法式鐵板料理的墨賞位於台北市忠孝敦化捷運站四周，一走進店就可以感受到高品質的奢華氣氛，但又不帶有富麗堂皇，而是氣氛低調且讓人感受沈穩的風格，高貴不失品質。被網友譽為CP高的活龍蝦海陸套餐，入口後的鮮甜味更是在嘴裡化開來久久揮之不去。另外特色料理還有鮭魚塔、魚子醬松露蒸蛋，口感層次豐富。

No.8 江雁塘新時尚鐵板燒

位於捷運中山國小站附近的江雁塘新時尚鐵板燒主打現流海鮮，精選來自各地的海產，結合美日義法台粵料理，更特別的是因應大眾對辣味料理的需求，今年更推出「辛湘鐵板料理」將湘式的辛辣與台灣口味的鐵板燒相結合「辛、麻、香」等有著多重不沉悶口感。愛吃辣的朋友們千萬不要錯過了！

另外這裡也有著一大排的酒櫃等著你，愛喝葡萄酒或想在吃飯時來點小酌也是好選擇。

No.9 但馬家鐵板燒

但馬家鐵板燒 TAJIMAYA Teppanyaki 分享 facebook

號稱正宗高級的日式鐵板燒但馬家，以低調沈穩的灰色做為主色，給人有質感且優雅的環境。

這可是台灣少數可以吃到神戶牛的地方，且更與東京米其林一星餐廳「石垣吉田」鐵板燒的主廚一起合作，重新全面設計菜色，希望能將最正宗的日式鐵板燒風味帶給台灣的饕客。看到主廚在烹飪每一道菜毫不馬虎，牛肉入口後柔嫩至極，美味令人印象深刻，迷人香氣指數破表。

No.10 鼎級Prime鐵板燒

鼎級Prime鐵板燒融匯了中、法、日、泰式的不同料理手法，而最具特色的即是來自於法國的藍龍蝦，因為牠的生長速度比波士頓龍蝦慢，非常少見，捕獲的數量也幾乎都留給法過人自己享用，所以於台灣較少見。整隻龍蝦飽滿有料，鮮甜口感與多汁精華，讓吃過的人都讚嘆不已，吃膩了菜單式鐵板燒？無菜單的鼎級Prime鐵板燒等你來嚐鮮！

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月04日至2019年09月03日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『頂級鐵板燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。