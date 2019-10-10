肉控看過來！滿滿的美味高人氣肉料理任你品嚐

大口大吃肉真的是人生一大樂事，無論是在鐵盤上滋滋作響的牛排、超入味的豬肋排或外皮酥脆肉質鮮嫩的烤雞，都讓人看了食指大動吧！

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★鉄火牛排（統一時代店）

由頂級和牛燒肉打下知名度的「樂軒」，為 了讓小資族可以用最高CP值的價格吃到最優質的 牛肉，特別打造280元附餐吃到飽的鐵板牛排品牌 「鉄火牛排TEKKA STEAK」。 樂軒品牌精神著重在「提供優質的牛肉」， 讓所有來店品嘗的肉肉控都可以吃到最好的牛肉，即使是主打高CP值的「鉄火牛排」，也不 惜成本選用2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼 牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等 級冷藏原塊牛肉，並無限供應和牛滷肉飯及咖哩 飯、湯品、甜點、飲料等附餐。部分分店選用油 脂含量低的肉品，推出健康「纖体系套餐」。

紐西蘭肋眼380元／選用2018世界牛排大賽 金牌的紐西蘭草飼牛，並且以400元有找的價 錢配上附餐吃到飽，是最高CP值代表餐點。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段8 號B2（統一時代百貨）

電話：（02）8780-1155





★黑浮咖啡（台中公益店）

發源於高雄的黑浮咖啡，除了提供多樣化的義式餐點，更選用自家烘焙頂級阿 拉比卡莊園咖啡豆打造各式咖啡、拿鐵， 搭配好拍的工業風格店裝，成為中南部高人氣的連鎖咖啡館。除了不加一滴水，融入白玉麻糬內餡的麻糬鬆餅是人氣必點品項，滿足姊妹淘下午茶的需求，全天候提 供的早午餐、義式燉飯、義大利麵也是不 能錯過的餐點，其中在今年秋季全新推出的「西西里島茄汁香草豬肋排鳥巢麵」，以濃郁的蕃茄紅醬和炙燒香草豬肋排完美結合，浮誇系的大塊肉排帶來滿足感，搭配清爽開胃的紅醬是最經典義式美味，最適合追求飽足感的肉控享用。

西西里島茄汁香草豬肋排鳥巢麵 340元／以番茄紅醬加上鳥巢麵，搭配豪邁香草豬肋排，成為拍照打卡首選，還能搭配一杯紅茶或美式 咖啡一起享用。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市西區公益路290號

電話：（04）2320-8280





★Sunny Queen 陽光皇后（草衙道店）

推開Sunny Queen的大門，彷彿走入夢幻仙境，高達6米的鳥籠設計，讓人嘆為觀止，而店內的可愛童趣插畫、皇宮般的水晶燈飾，營造出在夢遊仙境用餐的獨特氛圍中，吸引許多人一定要前往朝聖。以開放式吧台設計，所有手作料理全部現點現作現炒，製作過程透明，讓大家吃得安心，因此也深受喜愛，同時也以招牌烤全雞「熱舞王妃」刮起一波餐飲炫風，金黃吸睛的烤全雞，運用十幾種醬料醃製48小時以上，料理過後外酥內嫩，大口咬下雞汁瞬間噴發，就連雞胸肉也是Q 彈多汁，加上吸睛的鳥籠造型，是Sunny Queen必點的招牌之一。

熱舞王妃烤全雞471元／店內招牌餐點，運用十幾 種醬料醃製48小時，經過長時間、繁複料理過程，並 以鳥籠造型打造吸睛效果。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

電話：（07）796-6808





★肉大人・肉舖火鍋

「肉大人・肉舖火鍋」位在繁華的敦南金融商圈，鄰近遠企購物中心、捷運六張犁捷運站與信義安和站；從敦化南路二段73巷的第一條巷子進入，一眼就可以看到與全球知名國際藝術家組 織POW! WOW!合作，以漫畫的方式呈現的主角「肉漢」，色彩豐富、充滿童趣的外牆內還有悠 閒的戶外庭園區，店內空間分為開放式廚房、鮮 飲吧、肉舖冷凍冰箱、用餐區。「肉大人・肉舖火鍋」提供多種發酵湯頭：酸菜白肉或是泡椒麻辣，都是經過長時間、用心發酵而成，酸甘開胃又健康的湯頭，可搭配超過 14種各式嚴選的國內外肉品、鮮活食材和飲品。

雙人套餐每套2100元／金門牛牛小排、伊比利豬梅花、草蝦、松本茸、麻辣豬腳、洛神花茶、蜷尾家台灣冰腸。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市敦化南路二段81巷35號

電話：（02）2703-5522





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