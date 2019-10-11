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石器時代應變爭議？加州野火再襲,150萬戶「預防性斷電」

今天說好不減肥！盤點全台「北中南燒肉店」推薦清單都在這！

2019-10-11 10:00FunTime旅遊比價

當聚餐人數多，且有男有女的時候，最好的選擇就是選擇燒烤店，不僅可以一次吃到多樣食材，還有飲品甚至酒精飲料可以暢飲，是最佳的聚會選擇。尤其中秋佳節快到了，如果想省時省力又想有節日的感覺，不少人也會選擇到燒烤店聚餐唷！本期小編要北中南都推薦大家一兩間不錯的燒烤店，要減肥的人慎入啊～

北部

牛角日式炭火燒肉

牛角日式炭火燒肉。 圖／IG, yuan.yuan.y
牛角日式炭火燒肉。 圖／IG, yuan.yuan.y
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很多人會覺得吃到飽的燒肉店品質參差不一，也有服務不周的狀況，牛角日式炭火燒肉算是兩全的一家燒烤店，午餐時間推出吃到飽的優惠，其他時間則是單點，不用擔心點菜的時候失控，也可以選擇自己要單點還是吃到飽的時段。其中，「牛角菲力-岩鹽」採用牛的里脊肉，肥瘦適中，烤到大約七八分熟就非常美味，還有切得極薄的牛舌，口感鮮嫩有點脆度，搭配鹽蔥醬簡直超讚！

小編說：現在牛角在北中南都有開設分店，牛角燒肉的美味早就不只台北才嘗得到囉！

〈中山店〉

營業時間：週一至週日午餐12:00～15:00 / 晚餐17:00～23:30

任您吃時段：僅限週一至週日的午餐時段（最後點餐時間是営業結束前30分鐘）

電話：02-2567-0202

地址：台北市中山區中山北路2段32-1號1F（中山北路與長春路口，近捷運中山站)

〈復興店〉

營業時間：平日17:00～23:30 / 假日12:00～15:00&17:00～23:30

任您吃時段：僅限週一至週四、週日（最後點餐時間是営業結束前30分鐘）

電話：02-2514-7070

地址：台北市松山區復興北路309號1F（近捷運中山國中站)

其他牛角分店官網資訊>>

極炙日式燒肉

極炙日式燒肉。 圖／IG, delialife24
極炙日式燒肉。 圖／IG, delialife24
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另外一間要推薦的台北燒烤店是極炙燒肉，位於長安東路上，餐廳的烤爐上有無油煙裝置，不用擔心一身洗不掉的烤肉味，相當有日式舒適優雅的氛圍。許多人推薦點味噌雞軟骨，大塊又新鮮，搭配特調的味噌醬，別有一番風味。豬培根則建議搭配蔥鹽醬，油脂會比較少，當然也可以搭配玫瑰鹽喔！另外，來這間台北燒烤店可以嚐嚐海鮮食材，季節限定澎湖生蠔和小干貝自然透出光澤，不是冷凍海鮮可以取代的，肉質新鮮又有彈性，飽滿的海洋味道撲鼻而來，讓人超享受！

營業時間：週一至週五17：00-00：00 / 週六日11：00-16:00&17:00-00：00

電話：02-2523-5110

地址：北市長安東路一段15號2樓

中部

老井極上燒肉

老井極上燒肉。 圖／IG, vlftjwls_9
老井極上燒肉。 圖／IG, vlftjwls_9
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台中燒烤店老井極上位於中科大飯店旁，有雙人跟三人套餐，還有素食者專門套餐，大夥聚會也不用擔心素食者不能參加，真的好貼心！推薦大家可以點香草雞，放在烤爐邊慢慢烤，肉質鮮嫩多汁，把皮烤到帶脆，口感更佳！沾點老井的老肉沾醬，更可以吃出肉質的鮮美唷！大推這間吃素的朋友也可以吃的台中燒烤店！

地址：台中市北屯區崇德路二段256號

電話：(04)2247-8590 《電話訂位服務時間：10：00~21：30》

官網>>

屋馬燒肉

屋馬燒肉。 圖／IG,_tiffany_0321
屋馬燒肉。 圖／IG,_tiffany_0321
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屋馬燒肉的名聲算是從台中紅到台北，連台北人都知道去台中絕對要吃屋馬，就好像到台中就要吃輕井澤火鍋一樣(誤XD)，雖然價位相對較高，但他們家的品質都是掛保證的，不僅提供多樣化的肉品、海鮮，也有鍋品可以搭配解油膩，是有機會一定要來嚐嚐的台中燒烤好選擇！

〈中港店〉

地址：台中市西屯區台灣大道三段300號

電話：04-2312-1000

營業時間：週一至週日 11:00-00:00

其他屋馬分店官網資訊>>

茶六燒肉

茶六燒肉。 圖／IG, dragoncloud0726
茶六燒肉。 圖／IG, dragoncloud0726
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在台中人心中，若要論前三名的燒肉店，茶六絕對是榜上有名，而且一定名列前茅。茶六燒肉引以為豪的就是那肉質的等級了，高品質的肉品，配上套餐中附上的鍋物，讓前來用餐的饕客讚不絕口！也因此讓茶六燒肉成為了許多人來台中的必吃美食。

〈朝富店〉

地址：台中市西屯區朝富路258號

電話：04-2258-7126

營業時間：週一至週日 11:00-02:00

南部

逐鹿炭火燒肉

逐鹿炭火燒肉。 圖／IG, shih_pure
逐鹿炭火燒肉。 圖／IG, shih_pure
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台南這間燒烤店有著復古的裝潢特色，有如穿越一般，門口左側的「煙火台」內為燒炭火的地方，店員就從那邊端出燒紅的木炭，幫各桌添火。這家吃到飽的燒烤店上菜速度很快，而且店員有空的話還會到爐旁幫忙烤，還會有私房教學，這麼精心的服務態度，餐點自然更加美味，大家有機會一定要來吃！

小編說：逐鹿炭火燒肉在南部目前共已開設四家分店，分別位於台南、嘉義、高雄苓雅區以及岡山區！

〈台南店〉

營業時間：平日午餐11：00-15：30/晚餐17：00-22：30，週六日及國定假日11：00-22：30

電話：06-222-3322

地址：台南市西區環河街92號

〈嘉義分店〉

營業時間：平日午餐11：00-15：30/晚餐17：00-22：30，週六日及國定假日11：00-22：30

電話：05-275-0058

地址：嘉義市東區大雅路二段808號

碳佐麻里

碳佐麻里。 圖／IG, tiffany._.eat
碳佐麻里。 圖／IG, tiffany._.eat
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有著南部燒肉扛壩子之稱的碳佐麻里，可是台南當地最熱門的燒肉店，更是台南人佳節聚餐的首選。而最多人選擇前往的就是府前店了，碳佐麻里府前店有著媲美台中輕井澤火鍋的絕美建築，綠意盎然的造景配上流水的庭園，氣勢磅礡。不僅餐廳裝潢厲害，餐點更是一絕，入口即化的高等肉片、獨特起司地瓜燒、第一次來必點的藍藻檸檬蜜，都是碳佐麻里的招牌美食。

〈府前店〉

營業時間：週一至週日 11:30-00:00

電話：06-298-3377

地址：台南市安平區府前路二段630號

燒肉SHOJO

燒肉SHOJO。 圖／IG, pink791222
燒肉SHOJO。 圖／IG, pink791222
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安平是台南燒肉的一級戰區，而燒肉SHOJO能在此地佔有一席之地，就可以知道並非等閒之輩了。燒肉SHOJO最廣為人知的就是那歡樂的用餐氛圍，員工熱情的服務讓前來的顧客有賓至如歸的感覺，而肉品的部分，無可挑剔，品質絕對在水準之上，而店家也推出了招牌的燒肉組合拼盤，讓有選擇障礙的人不用在擔心如何點餐了，真是貼心～

〈安平店〉

營業時間：週一至週五　17:30-23:00、六日　11:30-23:00

電話：06-208-8400

地址：台南市東區育樂街250號

野饌日式炭火燒肉

野饌日式炭火燒肉。 圖／IG, ovo5385
野饌日式炭火燒肉。 圖／IG, ovo5385
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野饌是有名的高雄燒烤店，用餐空間舒適且氣氛歡樂溫馨，限時2小時吃到飽，結合燒肉與火鍋，食材相當多樣化，還有飲料無限暢飲、哈根逹斯、莫凡比和杜老爺，高級的沒話說！在晚餐及國定假日還全天候加碼提供海滬花枝鮮」、「岩陸生干貝」、「蒜鹽鳳螺」，燒烤原來也可以這麼精緻哪！跟小編一樣愛吃海鮮的朋友千萬不能錯過這家高雄燒烤店啦！

營業時間：1130 - 1500 , 1700 – 0000

電話：07-2369922

地址：高雄市新興區七賢一路500號

老爺燒肉

老爺燒肉。 圖／IG, shi324
老爺燒肉。 圖／IG, shi324
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高雄燒烤老爺燒肉鄰近捷運美麗島站 11 號出口，用餐限時2小時，最後半小時追加甜點，有三種價位可以選擇：肉食主義NTD438/50種品項（白字）、海陸雙全NTD538/85種品項（白+黃字），頂級食材NTD688/115種品項（白+黃+紅字），可以依照自己的喜好點餐，最多可以享受到115種食材搭配，飲料和冰淇淋通通無限吃，麻辣牛五花、照燒牛瘦肉、照燒牛五花等豐富食材，絕對不能錯過囉！

營業時間：中午12:00~凌晨2:00

電話：07-2850000

地址：新興區七賢二路18號 (六合夜市旁)

最近剛好快要中秋節囉！大家是否有烤肉計劃呢？如果沒有太多時間準備的話，不如就提早打通電話訂一間燒烤店，和親朋好友一起享受烤肉的樂趣吧！

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