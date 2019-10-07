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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

超商鮮食打聯名戰！吃名店美食免排隊

2019-10-07 10:40聯合報 記者陳立儀／台北報導

各家超商近來積極操作「聯名」策略，從冰品、零食到鮮食都有，除了透過聯名增強吸睛度，更透過綿密的超商通路，讓消費者隨時都可吃到名店美食。

7－ELEVEN與高雄馳名35年的「鄧師傅功夫菜」首次跨通路合作，售價皆為59元...
7－ELEVEN與高雄馳名35年的「鄧師傅功夫菜」首次跨通路合作，售價皆為59元。 圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN扮演社會廚房角色，首次推出4℃低溫控管功夫菜，與鄧師傅攜手鎖定工序繁瑣、看起來簡單卻不容易烹煮的家常功夫菜，每道料理皆由鄧師傅團隊親自監製及調味，微波復熱就能簡單上桌，適合2～3人的小家庭。鄧師傅店內招牌的獅子頭主打拿手紅燒醬汁，加入蔬菜、荸薺等以高湯煨煮，另有原店吃不到的三杯杏鮑菇，選用台中新社的杏鮑菇先炸後炒，並使用老薑、黑麻油爆香等正統作法，香氣濃郁撲鼻，台北市700間門市搶先販售，10月21日全台5,500間門市正式上市；除了鄧師傅聯名功夫菜之外，7－ELEVEN也推出適合搭配品嘗的紅藜白飯。

全家便利商店與「叁和院」聯名推出飯糰、炒飯、炒泡麵等創意台菜鮮食。 圖／全家便利...
全家便利商店與「叁和院」聯名推出飯糰、炒飯、炒泡麵等創意台菜鮮食。 圖／全家便利商店提供
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萊爾富繼今年7月與「鬍鬚張」聯名推出鬍鬚張乾拌麵造成熱銷之後，再與「銷魂麵鋪」聯名推出大師兄銷魂乾拌麵，全台限量20萬碗，每日每店新鮮限量供應，除了Q彈麵條、溏心蛋、雞胸肉片之外，大師兄獨家特調醬油、辣油更是融合超過49種蔬果與中藥材配方翻炒10小時以上，過濾後剩下不到10%的精華而成，售價79元。

OKmart自有品牌OKchoice與「開丼」及在地小吃「進益摃丸」、「呷七碗」合作推出7款聯名鮮食，其中與開丼聯名的火烤燒肉蛋土司、蕈菇骰子牛飯糰、麻婆豬雞雙拼捲便當，不論早餐、午餐或當點心、宵夜充飢都美味滿分，其他新品還包括進益咖哩沙茶摃丸炒麵、進益綜合摃丸湯、呷七碗油飯、呷七碗炒炊粉等。

全家便利商店除了與「叁和院」聯名推出飯糰、炒飯、炒泡麵等創意台菜鮮食之外，更導入8項日本冷凍食品，其中5項為日本全家便利商店熱銷款，像是小吃類熱銷第一名的章魚燒、主食類的番茄奶油蝦仁義大利麵與烏龍麵、點心類的烤飯糰等，將於北部區域限定販售。

萊爾富與文青系排隊名店「銷魂麵舖」 聯名推出大師兄銷魂乾拌麵，售價79元，全台限...
萊爾富與文青系排隊名店「銷魂麵舖」 聯名推出大師兄銷魂乾拌麵，售價79元，全台限量20萬碗。 圖／萊爾富提供
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OKmart與最強丼飯「開丼」聯名推出火烤燒肉蛋土司、蕈菇骰子牛飯糰、麻婆豬雞雙...
OKmart與最強丼飯「開丼」聯名推出火烤燒肉蛋土司、蕈菇骰子牛飯糰、麻婆豬雞雙拼捲便當。 圖／OKmart提供
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【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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