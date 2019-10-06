只送不賣！萬波x三星推聯名「紫米芋圓酪酪」10/13前參觀免費喝

2019-10-06 16:15 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



人氣文青復古手搖「萬波島嶼紅茶」，繼紅豆粉粿鮮奶與楊枝甘露二大人氣商品紅遍IG成為打卡熱門飲料，此次首度跨界與「三星電子」合作，聯名推出期間限定快閃飲品「紫米芋圓酪酪」且只送不賣，只要現場參觀並填寫問卷，即可獲得一杯「紫米芋圓酪酪」。

圖／三星電子提供 分享 facebook

「Samsung QLED 8K 量子電視體驗展」在台中最繁華的街區以獨棟建築座落而成，外觀看上去就像是一棟帶有時髦感的復古會所，看似繁瑣卻保有清新的復古窗花巧妙地將 QLED 8K 字樣融入。

圖／三星電子提供 分享 facebook

而進到展區內，首先感受的是啟發自太空探索時期、帶有摩登與未來感的60/70年代設計氛圍，並藉由最新QLED 8K電視的穿針引線，展區延伸至充滿前衛科技感的未來太空艙，彷彿跟著太空人一起穿越星際，完美體現了自雋永經典一路躍進至創新科技的奇幻旅程。

圖／三星電子提供 分享 facebook

圖／三星電子提供 分享 facebook

圖／三星電子提供 分享 facebook

萬波與三星聯手推出的展場限定飲品「「紫米芋圓酪酪」以三星電視做為設計概念。萬波使用優酪乳酸做為飲料主體，喝起來飽滿爽口，酸甜滋味相互交融，輕盈絲滑的口感就如同QLED電視般的流線的外型。

同時在飲品中加入了細火慢熬的紫米，杯中純白的乳酸飲料與紫米交織如晚霞般的美麗紫紅色漸層，以鮮豔的色彩表現著三星QLED量子電視色彩極致又飽和、明暗對比精準呈現，在任何光線環境下都能看到極致細節的完美畫面。

最後，再加上萬波招牌小芋圓，以Q彈滑溜的口感直接呼應三星QLED專屬金屬亮子面板設計，並與紫米一同推砌出多層次口感。

圖／三星電子提供 分享 facebook

萬波此次除了將三星QLED 8K量子電視特色融合手搖飲料設計，更同時保有萬波復古甜點概念的品牌特色，以無限的創意希望能夠帶給台灣消費者視覺與味覺的雙重驚喜。即日起至 10/13 快閃活動期間，觀展民眾凡完成展場參觀並填寫問卷即可獲得一杯別處並無販售的萬波「紫米芋圓酪酪」。

Samsung QLED 8K量子電視體驗展

日期：即日起至10月13日

時間：11:00-21:00

地點：台中市親家市政廣場（位於新光三越百貨台中中港店與Top City台中大遠百中間，緊臨台灣大道）