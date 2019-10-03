南門市場10/7熄燈！明起連三天「1元競標、搶購」每日限50人快手刀報名

2019-10-03 12:42 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



乘載著台北人記憶的「南門市場」將於7日拉下鐵門，並於年底正式拆除。而在在熄燈之前，眾攤商推出感恩優惠，10/4至6日連續三天祭出「風華38 時光永存」活動。包含徐家點心坊、逸香齋等名攤參與，民眾只要到市場就有機會帶走「1元競標」、「1元搶購」的超值優惠，感受原址最後的熱鬧氛圍。

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10月4日到6日，南門市場內攤商將祭出多種優惠，像是快車肉乾200元以上商品第二件6折、隆記食品全雞特價700元、立家湖州粽的粽子買5送1等。同時也集合各名攤，推出「1元競標」的組合活動，包含：合興糕糰店的糕點組合、萬有全的臘味禮盒等等。

圖／臺北市政府產業發展局提供 分享 facebook

除此之外，4日、5日中午更準備了「1元限時搶購」活動，如：上海火腿水果乾、南門點心坊千層饅頭、快車肉乾提供價值120元，口味經典傳統的招牌特厚蜜汁肉乾，絕對是多數人從小到大的記憶，最後限量大搶購活動同時也將收入捐贈至公益團體。而「1元競標」活動每日限定50人，有興趣的民眾，快點線上報名，卡位搶好康吧！

臺北市市場處表示，南門市場預定於108年12月進行拆除，並於10月7日起停業10天搬遷至南門中繼市場，定於10月17日開始試營運。而原址改建後，將會以百貨公司的規模打造12層建築亮相，目前預計2022年與大家見面，屆時別忘了到改頭換面的新南門市場走走、尋找記憶中的老味道！

圖／摘自九典聯合建築師事務所粉絲團 分享 facebook

圖／摘自臺北傳統市場節粉絲團 分享 facebook

南門中繼市場

地址：杭州南路二段55號

時間：2019年10月17日起試營運