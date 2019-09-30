天秤座國慶月拿好康！ 新莊天賜百匯吃到飽打5折 水瓶、雙子同享85折

2019-09-30 16:20 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／摘自天賜良緣餐飲股份有限公司 - 天賜百匯．良緣喜宴粉絲專頁 分享 facebook

天秤座看這裡！ 抓準雙十國慶連假商機，各業者紛紛推出好康優惠，新北市新莊的天賜百匯推出「天秤座看過來！buffet 用餐5折」活動，於10/1-10/31期間，只要你跟中華民國同星座「天秤座」(9/23~10/22生日)，即可享有半價優惠，另外加碼同是風象星座的水瓶座、雙子座也可以享有85折的優惠，同時，每桌再加贈超浮誇迎賓壽司塔！

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號稱新莊最大Buffet餐廳「天賜百匯」，擁有350個座位，供應約100多道菜色，除了各大料理區中的日式料理一直廣受好評，各式異國風味餐點更無限供應。自10/1推出「天秤座」國慶優惠活動，只要出示身份證符合天秤座，可享5折；水瓶座、雙子座也可以享有85折優惠，並且，只要入場即可享有迎賓壽司塔，吃得到星鰻、鮭魚壽司、天使紅蝦等精緻手作壽司。

號稱新莊最大Buffet天賜百匯。圖／摘自天賜良緣餐飲股份有限公司 - 天賜百匯．良緣喜宴粉絲專頁 分享 facebook

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使用天秤座國慶優惠需兩人同行(另一人不限星座，以原價計算)，此優惠適用於平假日，請事先訂位，並且入場時請主動出示國民身分證。天賜百匯吃到飽定價，平日午餐790元、平日晚餐890元、假日午晚餐990元，以上皆需加10%費用。另外當日壽星及65歲以上民眾則享有590元+10%的好康優惠價。

天賜百匯

地址：新北市新莊區中正路542號 (捷運輔大站1號出口)

專線：02-2907-2345 分機311、312