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專題／引退賽倒數計時 一起含淚送恰恰

小時不懂它的好！網友熱議「成人系蔬菜」營養爆表

2019-09-29 16:00

還記得卡通《蠟筆小新》裡，每次主角只要一看到青椒，就會嚇到魂飛魄散的橋段嗎？相信這是不少人童年都曾有過的寫照，面對自己不喜歡吃的蔬菜，就有如面臨世界末日一樣崩潰。

不過實際上很多蔬菜都富含營養，有著相當高的營養價值，許多人長大後才發現「原來多吃這些蔬菜對健康這麼好」，後悔沒有早點知道，但對自己的小孩來說，一切都還來的及。

今天就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最常討論到小時候害怕，或是不懂它的好，但有高營養價值的「成人系蔬菜」有哪些，快把他們記下來，吃好吃滿，身體健康沒煩惱！

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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No.10 芋頭

屬於根莖類蔬菜的芋頭，有著綿密的獨特口感，不僅含有蛋白質、膳食纖維、鉀及多種維生素，還有幫助消化，促進腸胃蠕動，降血壓等效果。但是人們對於芋頭卻是愛恨不一，像是有些人只能接受甜味的芋頭食品，卻對鹹味芋頭深惡痛絕，「絕對不碰鹹的芋頭料理」、「打死也不吃一口」。

圖／取自pxhere
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No.9 秋葵

說到秋葵，不少人心中馬上會想起那黏稠的口感，外型也相當獨特，最重要的是常吃秋葵可以「顧胃」，因此近幾年來迅速成為蔬菜中的新貴。台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，秋葵黏液中含有果膠，可以幫助腸胃蠕動，也能保護胃壁，同時還是降三高的好食材，營養價值滿滿！

No.8 菠菜

菠菜不僅含有豐富的維生素、鐵、胡蘿蔔素等等，另外還富含蛋白質，是不吃肉的素食者補充蛋白質的好選擇，冬天的菠菜又比夏天的菠菜多了數倍的維生素C。

要讓小孩吃青菜，不少父母奇招百出，曾有一名媽媽上網抱怨，自己在兒子面前吃下一大口青菜，還說「青菜好好吃喔」，沒想到被兒子神回「媽媽好厲害，我的菜菜也給妳吃」，讓這名媽媽哭笑不得。

No.7 花椰菜

有著「超級蔬菜」之稱的花椰菜，擁有極高的營養價值，更被視為抗癌防癌的好食材。綠花椰菜含有豐富的維生素A、C，對於保健視力，預防感冒很有幫助，另外也有鈣質、鐵質等營養素。

曾有繪本作家講述自身經驗，因自己小孩不愛吃花椰菜，她靈機一動請孩子扮演「理髮師」，幫花椰菜「剪頭髮」，結果孩子瞬間轉念，剪完花椰菜後全部吃光光！

圖／取自pxhere
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No.6 香菇

具有獨一無二特殊香氣的香菇，可說是燉雞湯裡面不可或缺的關鍵配料，雖然營養相當豐富，不過散發的「菇味」並不是每個小孩都能接受，要讓孩子吃下肚，不知累壞了多少爸媽。

有網友分享，小時候自己原本並不愛吃香菇，有一天爸爸拿出「超級瑪利歐」跟他說「吃香菇才可以快快長大」，竟然信以為真，從此還每天吵著要吃香菇啊！

爸媽也可以利用網站「Go! Vteam」的小怪獸們，潛移默化中讓孩子熟悉蔬菜，卸下心防吃起來！

No.5 南瓜

南瓜的營養價值不容小覷，不僅含有具抗氧化功能的維生素A、β-胡蘿蔔素，其中含有的纖維、葉酸、鉀、鎂還可以幫助保護心血管。

不過南瓜有著獨特的口感與氣味，不一定是每個小朋友都可以接受的食物，除了可以添加在粥品當中，煮成濃湯也是不錯的選擇！

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No.4 洋蔥

洋蔥若沒有煮到熟透，強烈的氣味對不少兒童來說真是難以下嚥的蔬菜，但只要烹調得當，仍是不少料理中必備的提味佐料。而洋蔥本身的營養價值，也相當值得重視，除了大家知道的含有多酚物質，被視為抗癌聖物，洋蔥也擁有一般蔬菜類富含的膳食纖維，對降血脂有一定功用。不過腸胃較不好的人還是建議要少量攝取，才不會造成太大的負擔。

有網友說，洋蔥直接吃味道強烈，但煮成洋蔥番茄湯，就成為大人小孩都愛的美味湯品，難以抗拒！

No.3 蘿蔔

外表看似無聊又無趣的蘿蔔，實際上對人體也是好處多多，富含維生素A、B、C、D、E，其中又以白蘿蔔的營養價值最高。此外像是蘿蔔中的硫化物，可以預防胃癌，大腸癌等消化道疾病，豐富的膳食纖維與營養素，還可以穩定血壓、血糖，更有助於排便與瘦身，最重要的是熱量不高，直接烹飪或燉湯都相當適合！

一名網友分享，透過讓小朋友動手處理蘿蔔絲，一起炒蘿蔔蛋等料理過程，不僅讓小朋友認識它們的營養價值，也增進食用的意願。

No.2 玉米

玉米竟然也榜上有名？事實上在過去《世界上最噁的蔬菜排行榜》調查當中，玉米就排上第18名，雖然吃起來甜甜的，但有些人認為口感「甜的像香精」或是會卡牙縫而不愛吃；有媽媽分享，如果小朋友無法接受直接吃玉米的甜味，通常只要煮成玉米濃湯，或添加到其他食物當中，就可以大大降低它的「香精感」，搖身一變成為小孩愛吃的食物。

值得注意的是，這次的調查中，絕大部分的網路聲量來自玉米營養價值的討論，成為名列第二的關鍵。雖然維生素含量並不突出，卻富含現在許多離不開3C族群相當需要的葉黃素、玉米黃素，對於保護眼睛視網膜，有著相當的抗氧化功能；但含有相當高的澱粉，還是需要注意攝取量。

No.1 香菜

香菜對有些人來說絕對是不管長大到幾歲，打死都不願意吃的食物，甚至批評「這根本是臭菜」！但其實香菜的營養價值也不低，不僅是一種蔬菜，更被視為一種中藥材，連《本草綱目》中也曾記載，能促進血液循環。此外香菜的豐富營養價值，還被認為可以預防糖尿病、防治腎結石、抗癌等等。

曾有媽媽為了讓兒子願意吃香菜，加入其它蔬果打成綜合果汁，不僅變的美味容易入口，也更富含營養價值了！

圖／取自pxhere
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原文詳見：

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