全台首間「全聯甜點咖啡廳」在台中 喝完下午茶再到採購

超市與咖啡廳的特殊結合，竟然掀起廣大的熱潮與回響，讓你可以享受下午茶完後再到超市採購，多麼方便又迷人的結合!

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近年《全聯》在甜品及超市市場越做越大，集點活動等活動也總是引起熱烈回響，不斷創新突破，超高CP值的聯名甜點亦刮起搶購風潮，讓顛覆大家對超市的甜品觀感。

這次《全聯》搬出更強勢的話題「量販超市 X 甜點咖啡廳」，全台首間複合式店面進攻台中市政! 新型態的消費模式帶來新買氣，更是讓民眾有不同的體驗，讓不少民眾準備打卡品嘗這不同的超市甜品。

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店鋪整體挑高寬敞、空間明亮，並設計出質感迷人的賣場空間，可以說是『全聯最美分店』！二樓便是全聯的自有品牌咖啡館「We Sweet café」，設有50個座位，提供飲品、甜點、輕食等。超市逛完之後還能享受悠閒的時光，讓採買不在是生活中枯萎無聊的例行公事、更是高質感的購物享受。

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「We Sweet café」不僅供應咖啡飲品及甜點蛋糕，首波主打「乳酪法式甜點盒」、「流芯乳酪塔禮盒」，獨家商品全台只有台中這裡吃得到！全聯的創新複合式咖啡廳讓人躍躍欲試，尤其是限定甜品更讓人的舌頭胃口蠢蠢欲動！全聯市政旗艦店已於8/31盛大開幕，台中的朋友們別再猶豫、快來享受打卡給其他朋友們又愛又恨吧！

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《全聯福利中心》 台中市政旗艦店

地址：台中市西屯區文心路二段501號

電話：04-22500676





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