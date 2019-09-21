敬老優惠！台北神旺Buffet推「長輩吃到飽」快來聚餐吃爐烤牛排、鮮切生魚片

2019-09-21 12:16 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



對高齡消費者，台北神旺飯店伯品廊西餐廳，即日起推出「重陽敬老」活動，只要年滿65歲以上的長者，不限平日假日皆可享有吃到飽優惠價，不僅是三五好友談天喝下午茶，或是假日家人歡樂聚餐，讓熟齡族群有更多用餐的選擇。

優惠於9月1日起至10月31日止，精緻自助吧7折起。不限平假日，65歲(含)以上之貴賓，即享午、晚餐優惠，每位NT$799、午茶每位NT$558優惠價；75歲(含)以上之貴賓則有午、晚餐每位NT$766、午茶每位NT$558的優惠價。

圖／擷取自台北神旺大飯店 San Want Hotel Taipei粉絲團 分享 facebook

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而伯品廊的裝潢閒適而優雅，多元自助的美食也廣受眾人喜愛，生鮮區提供各式新鮮生魚片與豐美的海鮮料理，亦時常供應新鮮現做的一口壽司增加餐檯菜色的豐富性。還有各種讓人口水直流的特色料理，包含英式爐烤牛肉、德國豬腳、風味熱鍋美食等等，另有Häagen-Dazs 冰淇淋可無限享用。

圖／擷取自台北神旺大飯店 San Want Hotel Taipei粉絲團 分享 facebook

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除此之外，伯品廊還另外推出「早餐Buffet 吃到飽」，只要於每日上午6:30至9:30前往，即可享2人同行1人免費優惠！超給力早餐優惠至12/24止，快揪親朋好友來個美好晨之約。

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台北神旺飯店 伯品廊

地址：台北市忠孝東路四段172號1F

電話：02-2781-7063伯品廊西餐廳