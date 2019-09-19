肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜麵包搭炸雞 高熱量的夢幻組合

2019-09-19 16:20 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



知名連鎖炸雞店肯德基，於9/16日宣布，將在如匹茲堡、賓夕法尼亞州和維吉尼亞州等40多個地點販售「炸雞甜甜圈三明治」新品，消息釋出後引發網間熱議，紛紛表達糖霜配炸雞這高熱量的夢幻組合，實在是太邪惡了。

圖／擷取自KFC 分享 facebook

甜食與鹹食做結合，肯德基突發異想得推出「炸雞甜甜圈三明治」，用甜甜圈取代漢堡麵包，口感上不僅保有甜甜圈的鬆軟，咬下還能吃到炸雞的脆度與雞肉得多汁，多層次的舌尖享受，絕對讓炸雞與甜點控滿意。

圖／擷取自KFC 分享 facebook

據《Business Insider》報導，消費者有兩個選擇，可將炸雞與甜甜圈，分開放在籃子裡的組合，亦或直接挑戰在上下兩塊糖霜甜甜圈中夾入炸雞，組合成「炸雞甜甜圈三明治」的浮誇造型。網友們對此表示：「太罪惡」、「熱量無法想像」、「這是個大膽的嘗試」、「超想吃」。而目前商品僅僅在測試階段，未來是否將會在全球肯德基開賣？讓我們敬請期待！