迷你珍奶、蚵仔煎、滷肉飯！ 超療癒「經典台灣小吃」 迷你灶咖DIY第二季值得期待！

2019-09-19 15:09 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／Taiwan, Small bites Big flavor粉絲團授權(以下同) 分享 facebook

哇～意想不到的經典小吃也能變得超迷你、超袖珍！ 在社群影音平台上發現了3支非常吸睛的美食影片，由台灣創意團隊打造出袖珍場景，用一系列迷你台灣經典小吃來展現台灣美食暖實力，包含了「世界知名的波霸奶茶」、「榮登CNN美食的滷肉飯」，以及「來台必吃的蚵仔煎」，每一支影片的過程都療癒得讓網友大呼：好想吃呀！

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這一系列「迷你台灣小吃灶咖」影片，所有場景道具都依比例縮小打造，從背景布置到烹飪器材都是精心特製。在寫著「台灣小吃部」餐廳招牌，推出每日精心準備的今日特餐，連窗外都打造出可以看見101的超驚艷煙火秀，再配上好聽台灣經典名曲《望春風》，最重要的是，“超認真”一步步烹煮出你想得到的台灣代表經典小吃：

珍珠奶茶 Bubble Tea

從黑糖粉圓的麵糰揉製開始，切成一顆顆粉圓再放入滾水裡煮開，迷你的馬克杯放在唯美的場景前方，倒入珍珠、紅茶、牛奶，就成了世界知名的波霸奶茶了。

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蚵仔煎 Oyster Omelet

鍋裡倒油，再放入兩顆真材實聞的鮮蚵，放入勾芡的太白粉水，再打入一顆鵪鶉蛋，烹煮過程聽得到蚵仔煎發出的煎炸療癒聲響，再淋上特調醬料，迷你版蚵仔煎飄香出爐。

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滷肉飯 Braised Pork Rice

從豬肉條炸熟、用醬油調味烹煮、再加上鵪鶉蛋點睛，再配上油蔥、淋在熱飯上，就滷出一碗「一口吃」大小的自製滷肉飯，不只暖你的胃，更暖你的心！

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影片上線時獲得網友熱烈反應，網友留言道：「拍得好讚!很可愛」、「好療癒」、「太用心啦」、「口水一直流」，甚至連影片中的電鍋、台味家俱，都成了網友們討論的話題。

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其實這幾支影片是由外交部舉辦的《坎城青年創意競賽》中獲得第三名的團隊 Taiwan, Small bites Big flavor（簡稱SBBF）創意發想，由於台灣小吃文化頻頻登上國際媒體，甚至海外的台灣小吃餐廳都大排長龍，為了突破外交困境，他們決定以美食小吃切入，“透過迷你食物呈現台灣雖渺小，卻有強大的暖實力”來宣傳台灣。同時，SBBF團隊表示一直有網友關注何時還會再出新影音，他們已在籌備中，未來有計畫推出第二季，希望網友能持續關注「迷你台灣小吃灶咖」官方臉書。

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