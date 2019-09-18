大人系珍珠甜點！金色三麥推出「黑麥啤酒霜淇淋」讓珍珠控享受微醺時光

2019-09-18 19:02 聯合新聞網 文／遊妤思



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

珍珠系列一直是近期夯品新口味，從珍珠鬆餅、珍奶吐司到珍奶生乳捲，琳瑯滿目的新品，都讓螞蟻族吃的心滿意足。而這次金色三麥特別推出「黑麥啤酒霜淇淋」，濃郁的酒香，配上外圍滿滿的黑珍珠，是一種不同以往的大人系甜點！

圖／擷取自金色三麥粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

金色三麥，特別選用鮮乳坊的優質牛奶，搭配經典的黑麥啤酒，以天然原料打造出濃郁的大人系啤酒霜淇淋。而每一隻180g的霜淇淋中，都含有135c.c.的黑麥啤酒，以濃縮製作而成，吃得到黑麥啤酒微苦的焦香，以及香醇的尾韻。

圖／擷取自金色三麥粉絲團 分享 facebook

而黑麥的酒香與霜淇淋的輕甜中和後，更有微醺的風味，搭配外圍富有嚼勁的珍珠讓口感更有層次。目前已在全台金色三麥銷售直營店開始販售，唇齒留香之於，也請大家適量食用，讓微醺的幸福，撫慰你生活中的小委屈！

圖／擷取自金色三麥粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

黑麥霜淇淋

價格：99元

門市：台北美麗華店、台北京站店、誠品酒窖店、南港citylink店、板橋大遠百店、新莊晶冠店、台中市政店、台中勤美店、台南南紡店、高雄義大店、中壢SOGO店、漢神巨蛋店

*本商品由金色三麥黑麥啤酒製成，需年滿18歲方可購買。

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