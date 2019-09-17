全聯X吉比花生SKIPPY聯手 全新10款商品百元有找

2019-09-17 17:28 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



全聯We Sweet又推出全新聯名甜點！這次找來經典人氣品牌吉比花生SKIPPY聯名，將大小朋友最愛的花生醬直接變成甜點、麵包，系列聯名商品共10款，將於9/20至10/17期間限定上市，花生醬控快把握機會嘗鮮。

全聯We Sweet與吉比花生SKIPPY聯名推出10款新品。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

1.花生香緹蛋糕$89/盒

芝麻戚風蛋糕為主體、搭配吉比花生醬、咖啡奶油，最外層裹上巧克力醬及杏仁角。

花生香緹蛋糕，售價89元(盒)。圖／全聯提供 分享 facebook

2.花生瑪德蓮$29/個

瑪德蓮蛋糕體有著香濃花生醬顆粒的口感，越嚼越香越滿足。

3.花生什麼酥$35/個

將台灣傳統鳳梨酥結合吉比花生醬，鹹甜風味百吃不膩。

花生瑪德蓮(右)售價29元、花生什麼酥(左)售價35元。圖／全聯提供 分享 facebook

4.花生雙餡銅鑼燒$59/盒

在餅皮軟Q的銅鑼燒中，包入含有顆粒的吉比花生醬、巧克力內餡，讓風味層次更加豐富。

5.花生千層泡芙$35/個

獨創千層泡芙，搭配吉比花生的卡士達內餡，一咬下滿滿的滑順內線會爆漿!

6.花生葡式蛋撻$59/盒

獨家192層葡式蛋撻，內餡有著吉比花生醬佐上柔順的蛋液，外酥內餡濃郁。

花生千層泡芙(右)售價35元、花生葡式蛋撻(左)售價59元。圖／全聯提供 分享 facebook

7.花生生乳捲$99/盒

使用柔滑香濃的吉比花生醬製成生乳餡，再以香脆可口花生粒增加口感，捲入帶有花生香氣戚風蛋糕，帶來滿滿花生的味。

花生生乳捲，售價99元(盒)。圖／全聯提供 分享 facebook

8.花生塩之麻糬$49/盒

鹹香的吉比花生醬，融合成甜而不膩的傳統麻糬點心，美式風味及台式甜點一拍即合。

花生塩之麻糬，售價49(盒)。圖／全聯提供 分享 facebook

9.花生新英格蘭堡$25/包

選用美東特有堡體「新英格蘭堡」，搭配美式吉比花生醬，品嚐紐約客的早餐風味。

花生新英格蘭堡，售價25元(包)。圖／全聯提供 分享 facebook

10.花生薄皮餐包$32/盒

日本定番型商品導入，皮薄餡多，搭配人氣吉比花生醬，鹹香風味大人小孩都喜歡。