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煎恰恰的湯包！台北「上海邵師傅」鮮嫩多汁　香辣麻婆豆腐口味超級特別

2019-09-08 18:30聯合新聞網 文／遊妤思

大魚大肉吃多了，總還是喜歡餃子湯包這種小巧的美味，位在台北六張犁捷運站附近的上海邵師傅湯包一直是湯包控們的口袋名單，最吸引人的賣點是煎得恰恰的脆皮與眾種特別口味，除了常見的鮮肉、絲瓜、韭菜之外，還有炸醬、起司、咖哩，甚至是臭豆腐和麻婆豆腐口味都有！

圖／網友twoboysfoods授權
圖／網友twoboysfoods授權
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脆皮湯包一籠8個，約一口一個的大小，煎至金黃酥脆的外皮，包上一咬下便會噴汁的內餡，雙重豐富口感讓人一口接一口停不下來，還曾受到日本雜誌的介紹，成為日本人旅台的必吃湯包。除了脆皮的外表外，像是臭豆腐、麻婆豆腐以及起司等口味的湯包，都頗受網友們歡迎。

將香辣麻婆豆腐霸氣地灑在湯包上，花椒香氣搭配上多汁的湯包，特別的組合，完全顛覆你對湯包的想像。而臭豆腐湯包則彷彿直接將臭豆腐塞入湯包之中，臭得讓人很過癮，想一口接一口。脆皮起司湯包更天馬行空地搭上香蕉脆片，鹹鹹甜甜的口感，讓人眼睛為之一亮，喜歡嘗鮮的朋友可不要錯過這些囉！

上海邵師傅湯包

地址：台北市大安區樂利路31-1號

電話：02-2732-5148

時間：11:00至20:30（週日公休）

*湯包裡的湯汁超多，大家吃湯包時要小心燙口喔

湯包上海咖哩必吃

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