15公分排骨滿出碗公！新加坡「發起人肉骨茶」9／6登台 用餐「打5折」

2019-09-05 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自於新加坡、創業於1978年的肉骨茶名店「發起人」，自9月6日將正式登台，於台北Att 4 Fun開設全台第一間分店。店內除了提供4款招牌的肉骨茶料理之外，還有多項餐點可供搭配。開幕期間也推出「用餐打5折」的一系列優惠活動。

由蔡水發所創立的「發起人」肉骨茶，與松發、黃亞細等品牌並列「新加坡三大肉骨茶」，包括周杰倫、周潤發等名人都曾是座上嘉賓。本次來台開設的分店，共37坪，設有52個座位，不僅有大面積的落地窗，牆壁上也延續本店傳統，陳設有「名人合照區」，可看見諸多名人們前來用餐時的合照。

台灣店沿用新加坡本店的菜單精華，提供有人氣肉骨茶、小排骨、發起人肉骨茶等4款肉骨茶，另還有魚片湯、豬肝湯等12種湯底。另外新加坡店內的「砂鍋料理」本次也是同步登台，供應有砂鍋豬雜、砂鍋炒豬肝等人氣菜餚，售價189～249元。愛吃滷味的民眾，也可選擇滷蛋、星城滷花干、滷豬腳、滷大腸等多種滷菜，售價20～200元。另有各式小菜、風味飲品，選擇不少。

發起人的湯頭為潮州口味，喝得到濃郁的白胡椒香氣。其中高人氣的「招牌長排骨」肉骨茶，選用2根15公分以上的長排骨作為主角，視覺效果強烈，甚至連碗公都裝不下；另外依照豬骨部位、大小，區分為人氣肉骨茶、發起人肉骨茶、小排骨肉骨茶，口感各有不同，每碗170～240元，可加價搭配套餐組合。業者表示，肉骨茶的湯底是使用熬煮24小時以上的老湯底，配上每日重新熬煮的新湯混製而成，乃是延續41年不變的滋味，而且台灣售價也較新加坡便宜5～10%。

為慶祝開幕，9月6日當天來電消費前50組客人（每組最多4人），出示粉絲團按讚畫面，即可享結帳金額5折的優惠；9月6日～9月8日，按讚可享8折折扣；9月6日至10月5日，按讚加贈功夫茶；9月6日至10月5日，消費滿300即加贈套餐升級券。

發起人肉骨茶Att 4 Fun店