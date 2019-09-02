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下單了！Uber Eats「全台免運費」到9月底　今起嘉義、彰化Uber Eats上線～

2019-09-02 12:48聯合新聞網 陳信儒

圖／Uber Eats臉書粉專
圖／Uber Eats臉書粉專
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美食外送平台UberEATS在台擁有不少死忠粉絲，陸續拓展服務地區都有超高人氣，這回推出不限時段、不限餐廳、不限次數，全台免運費的促銷活動，讓網友直呼太有誠意啦！

UberEATS在臉書粉專宣布，整個9月全台免運費，訂單只要超過90元，同時在APP上輸入「十城免運」的序號，即可享有免運費的好康。

圖／Uber Eats臉書粉專
圖／Uber Eats臉書粉專
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UberEATS陸續拓展服務據點，今天起增加嘉義、彰化UberEATS外送服務，加入已開通的台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、台南及高雄，在台目前已有10座城市有UberEATS的服務。話不多說，趕快拿出手機，打開UberEATS app， 輸入優惠序號「十城免運」，挑一家最喜愛的餐廳，光速下單。

注意事項：

*「十城免運」折扣碼，限台灣 Uber Eats 營運範圍

 * 訂單金額須滿90元方可使用 * 免外送費優惠期限為 2019/9/1(日) - 2019/9/30(一)，Uber Eats 保有活動之解釋、修改、調整、終止等相關權利，其詳細辦法、變更事項或未盡事宜則以 Uber Eats App 內公告為主。

 * 此優惠不得與其他優惠併用，若有任何疑問，請利用 App 內建幫助功能回報問題。

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