星巴克超狂「9月連續30天」買一送一 只要3步驟馬上賺

2019-09-01 17:00 聯合新聞網 文／Truman



想用便宜價格喝星巴克嗎？星巴克從9月1日至30日，連續30天起推出超狂的優惠活動「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢祝福」，只要進入數位網頁，點擊咖啡空杯，就有機會抽到「全品項買一送一」等超多好康，最強的可以連續30天都買一送一，是不是超狂優惠！

星巴克從9月1日起，推出連續30天買一送一優惠。圖／摘自星巴克臉書 分享 facebook

這回星巴克的「每日咖啡運勢祝福」活動長達一個月，每天參加活動後，就有機會抽到買一送一，包括「全品項、黑咖啡系列、星冰樂系列、茶瓦納系列或限定品項的買一送一」等優惠，幾乎每天都有機會買一送一，來喝星巴克也能很省。

星巴克從9月1日起，推「每日咖啡運勢祝福」。圖／摘自星巴克臉書 分享 facebook

不過這活動，每人每天只能參加一次，且獲取的優惠券，得在2天內用完，譬如9月1日取得的優惠券，9月3日前得使用，且每次交易最多只能使用2張優惠券。

星巴克的「每日咖啡運勢祝福」，可抽到買一送一。圖／摘自星巴克臉書 分享 facebook

且包括外送、外賣、預訂服務與車道服務等，均不能使用，另外以下門市也不適用：機場門市（松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港機場及機場管制區內門市）、高鐵／鐵路站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、台鐵一）、風景區門市（淡水雲門、漁人碼頭、海生館、洄瀾、清境門市）、台積電系列門市及當月新開幕門市（請參考星巴克網站公告）等。相關規定以星巴克活動網站公布為主。

星巴克從9月1日起，推出連續30天買一送一優惠。圖／摘自星巴克臉書 分享 facebook

另外各家咖啡也都推出優惠，伯朗咖啡從9月2日至5日，也推出買一送一；西雅圖咖啡慶祝93軍人節，即日起至9月3日，穿軍服或持軍人身分證，可享單點飲品買一送一。