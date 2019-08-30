懶人包／中秋禮盒怎麼挑 台中6間特色餅店送禮不一樣！

一年一度的中秋節又到了，每到這時就覺得送禮很煩惱嗎？那麼您今年不用擔心，小編為您精選6間糕餅烘焙店，中秋禮盒一次幫您搞定，讓你有面子，送禮也能送到位。

分享 facebook

阿聰師的糕餅主意 / 送禮首選，芋頭貌"流心小芋仔"超有當地特色

「每個人都該有自己的家鄉味」，從大甲起家，阿聰師為芋頭酥以及大甲酥餅的創始者，傳承60幾年的好滋味，糕餅結合台灣在地食材，不斷研發創新新口味，讓伴手禮走在時尚創意尖端，流心內餡的小芋仔為第二代新產品，芋頭貌的獨特外表，一直都是送禮首選！此次阿聰師推出的雙層禮盒，滿滿心意讓你送禮一次送到位！想親自到店選購的朋友，阿聰師的糕餅主意在北、中、南都有實體店面唷。

▲E1花慢雙層禮盒，內容物：芋頭酥3入、小芋仔3入、晶莎寶3入、窗花餅-抹茶紅豆4入、阿聰師的小芋仔(流心內餡)3入、窗花餅-鳳梨核桃4入 分享 facebook

【阿聰師的糕餅主意-台中秋紅谷館】

地址：台中市台灣大道三段630號

電話：04 2451-0169、04 2451-0189、04 2451-0199

營業時間：上午8:30 - 下午9:00

粉絲專頁： https://bit.ly/2ZeGZkQ

一福堂 / 80年好店特酥"菠蘿"餅皮蛋黃酥，不試不行

一福堂為台中80年糕餅名店，想要品嘗不一樣的蛋黃酥看這裡，這次中秋禮盒店家主打「菠蘿蛋黃酥」，菠蘿貌外皮造就的特殊口感，比起一般蛋黃酥餅皮更為香酥，且到中秋節前，師傅還會在現場現烤，想聞香及試吃的朋友可別錯過啦。

分享 facebook

【一福堂-台中港一店】(菠蘿蛋黃酥販售限定店)

地址：台中市台灣大道二段470號(台中SOGO對面)

電話： 04-23228281

營業時間：上午9:00 - 下午10:00 (師傅現場"現做現烤"時間：上午10:00-下午8:00)

粉絲專頁： https://bit.ly/2ZGRPfx

東泰繽紛烘焙 / 招牌蛋黃酥，搭上記憶裡的麵包香，回頭率超高

不是中秋節，平日裡蛋黃酥也賣得超好，因為老闆對於原物料選用的堅持，嚴格把關商品品質，讓客人願意回頭光顧，除了蛋黃酥產品之外，也很推薦「夏威夷豆塔 」，特製塔皮加上一顆顆飽滿的夏威夷火山豆，吃起來可是相當滿足。

分享 facebook

【東泰西點麵包】

地址：台中市南區台中路362號

電話：04-22874538

營業時間：9:00~22:00

粉絲專頁： https://bit.ly/2YYilQE

香格禮坊 / 傳統糕餅店應有盡有，蛋黃酥、芋頭酥都很夯

說到台中伴手禮絕對不能忘記他！深耕台中29年的老字號糕餅店【香格禮坊】，香酥餅皮搭配濃香蛋黃與綿密豆沙，淺嚐一口蛋黃酥就能體會什麼叫做極品美味，當然除了蛋黃酥，你想的到的傳統糕餅這裡都有！一走進店裡的糕餅出爐香，聞過一次就讓人念念不忘。

分享 facebook

【香格禮坊】

店家地址：台中市梅亭街557號

店家電話：04-2205-6607 、04-2205-6608

營業時間：09：00～21：00

出爐時間：09：00～17：00

粉絲專頁： http://bit.ly/2JglRST

蛋黃家 / 獨門醃製鹹蛋黃，一吃就回不去啦

【蛋黃家】為60年代大里環河養鴨農家出身，造就他們對鴨蛋品質更是嚴格要求，憑藉著街坊鄰居口耳相傳的好味道，就在台中蛋黃酥市場佔有一席之地，想一嚐獨門醃製的鹹蛋黃?，那你可別千萬錯過蛋黃家，來店可以先試吃看看唷。

分享 facebook

【蛋黃家】

地址：台中市太平區光興路558號

電話：0932 508 153

營業時間：12:00-19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/309lG0q

晨牧手作烘焙坊 / 高營養價值椰糖取代一般砂糖，食用無負擔

希望透過好的食材，進而影響消費者選購的良心商家，晨牧出爐的每一項產品，都是純手工製作的品質保證，堅持使用天然椰子花蜜糖取代一般砂糖，食用起來較無負擔，不得不提到晨牧的馬蹄酥，除了是中秋送禮好選擇之外，也是上班族超熱門的下午茶首選呢。口味還能客製搭配選擇唷。

▲相思意濃禮盒，內容物：蛋黃酥*3入,香柚豆沙小月餅*3入,經典芝麻馬蹄酥*6入 分享 facebook

【晨牧手作烘焙坊】

電話： 04 2389 5460

粉絲專頁： https://bit.ly/30rSCBn

立即購賣： bit.ly/2Gj1xxh

看完以上幾家的介紹，有想好要入手哪間中秋禮盒的朋友，手腳要加快囉，一盒簡單的伴手禮富含著自己滿滿的心意，就在中秋佳節傳達給對方吧。





延伸閱讀//網購狂銷破萬桶！辦公室夯點【千層蛋捲】超值桶裝開賣





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」