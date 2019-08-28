身份證對中927！ 「龍蝦吃到飽」最低打6折、2人同行壽星免費、1人對中10人享優惠

2019-08-28 13:08 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



快拿出你的身分證來對吃到飽好康！台南大員皇冠假日酒店歡慶2週年，針對9月27日開幕日核對身份證數字優惠方案，只要身分證號有9、2、7者，龍蝦吃到飽最低打6折，只要1人對中，最多10個人都有優惠，針對9月27日的當日壽星，還有2人同行壽星免費的優待喔！

元素自助餐吃到飽。圖／台南大員皇冠假日酒店提供 分享 facebook

台南大員皇冠假日酒店2週年推出旗下餐廳吃到飽好康，9月1日至9月30日期間，只要身分證號碼對中9、2、7其中一個數字就打9折優惠、對中2個數字打8折、對中3個數字打7折，如果連號927對中就有最多打到6折優惠，而且只要1人對中，最多10人都有優惠，此外，9月27日的當日壽星，只要2人起一起用餐，壽星出示身分證正本就能免費吃！

身分證對中927的優惠方安，適用於「元素自助餐」有龍蝦吃到飽、鮮魚任你點與生啤酒暢飲，但早餐時段不適用此方案；「煉‧瓦日本特色餐廳」爐端燒+壽司吧主題式吃到飽，鹽烤日本廣島生蠔無限量供應；「彩豐樓粵式中餐廳」主打彩豐十味、廣東掛爐片皮鴨1鴨3吃；「289吧」提供下午茶、蛋糕等驚艷甜點與飲品。

此外，歡慶兩周年，首波主打活動元素自助餐優惠餐券獨賣，8月底前早鳥優惠餐券買10送3總價9,800元，大宗預購5套加碼送4張。

不只優惠住，餐飲也同步享折扣。圖／台南大員皇冠假日酒店提供 分享 facebook

台南大員皇冠假日酒店

地址：台南市安平區州平路289號

電話：（06）391－1899

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