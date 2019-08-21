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終於等到了！丸亀製麵「豚骨烏龍麵買一送一」2日限定快揪伴吃一波

2019-08-21 14:44聯合新聞網 陳信儒

「丸亀製麵」推出豚骨烏龍麵買一送一兩日限定。圖／丸亀製麵臉書粉專
「丸亀製麵」推出豚骨烏龍麵買一送一兩日限定。圖／丸亀製麵臉書粉專
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「丸亀製麵」堪稱日本規模最大烏龍麵專賣店，招牌豚骨烏龍麵更收服許多台灣粉絲，來台7年迅速展店，已成為美食街必吃人氣美食之一。

丸亀製麵今起至明天推出「好友分享日」，只要到丸亀31家分店用餐，出示丸亀粉絲團按讚畫面，即可享有「中碗豚骨烏龍麵」買一送一優惠。烏龍麵控這兩天一定要把握時間衝一波。

出示丸亀粉絲團按讚畫面，即可享有「中碗豚骨烏龍麵」買一送一優惠。圖／丸亀製麵臉書...
出示丸亀粉絲團按讚畫面，即可享有「中碗豚骨烏龍麵」買一送一優惠。圖／丸亀製麵臉書粉專
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丸亀好友分享日

活動時間：108年8月21日-8月22日

活動內容：至全台31家丸亀門市，主動出示丸亀粉絲團按讚畫面，即可享豚骨烏龍麵（中）買一送一。

注意事項：

活動每人限購買一組，並僅限內用。

買一送一活動與其他優惠活動恕不併用。

出示丸亀粉絲團按讚畫面，即可享有「中碗豚骨烏龍麵」買一送一優惠。圖／丸亀製麵臉書...
出示丸亀粉絲團按讚畫面，即可享有「中碗豚骨烏龍麵」買一送一優惠。圖／丸亀製麵臉書粉專
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