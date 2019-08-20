2019中秋月餅禮盒特輯／3款卡通鐵粉必收藏中秋限定聯名禮盒 買來自己收藏也滿足！

2019-08-20 15:27 （VOGUE） VOGUE



2019中秋節就在今年的9月13日到來，看到這個就知道又要蒐集有哪些特色的中秋月餅禮盒的情報啦！今年的中秋月餅、禮盒檔期相較以往更提前開打，從上個月就陸陸續續有許多品牌搶先釋出今年中秋節限定的資訊，V編事不宜遲，就先帶大家好好探索今年的中秋月餅禮盒又有哪些值得入手或送人的創意新貨吧！而且別忘了，有許多品牌都是限量發售，錯過真的會讓人想捶心肝。首先祭出年輕人喜愛的甜點品牌推出的卡通聯名限定款整理篇，包括BAC「米奇米妮水墨風雪芙蕾」、Cold Stone「卡娜赫拉的小動物冰淇淋馬卡龍」、Haagen-Dazs「玩具總動員冰淇淋月餅」。

BAC「米奇米妮水墨風雪芙蕾」（NT$520）

BAC自去年米奇90週年起就不間斷地與迪士尼聯名，不論是之前引起熱潮的米奇、米妮蛋糕、甜點，還是上一檔的火腿豬造型蛋糕，都讓迪士尼鐵粉紛紛搶購，今年中秋節，BAC再度攜手米奇、米妮，將這兩隻卡通角色結合東方的水墨風格，在包裝上設計成米奇、米妮並肩賞月的衝突又趣味的調性，打開來也別有驚奇，BAC推出兩款口味的「雪芙蕾」，分別是「蜜香初雪」與「脆可可冰霜」，前者將奶霜融入香甜的蜂蜜，吃起來淡淡甜味又很綿密；後者則夾入⽣乳巴芮脆片，讓層次更加豐富，冰鎮後享用更宛如冰淇淋般的絲絨口感，而且這兩款「雪芙蕾」也特地印上米奇頭像，讓人咬下去之前就想先拍幾張照片紀念。

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Cold Stone「卡娜赫拉的小動物冰淇淋馬卡龍」（NT$1,280）

聯名合作總是擄獲許多女孩們少女心的Cold Stone每次推出的中秋禮盒也讓人想要品嘗看看，這次再度與「卡娜赫拉的小動物」合作，推出「冰淇淋馬卡龍中秋禮盒」，從提袋到禮盒本身都融入兔兔與P助，更結合他們各自代表的粉紅色與粉黃色、粉藍色與白色，讓禮盒視覺上就超粉嫩夢幻。打開來裡面則分成3種不同風味甜點，分別是各自代表兔兔與P助的冰淇淋馬卡龍，口味上是帶有鹹甜滋味的玫瑰鹽牛奶冰淇淋與酸甜清爽的藍莓冰淇淋，在馬卡龍設計上也減糖，搭配耗時半年開發的新口味冰淇淋一起享用也不用擔心太過甜膩，另外還有帶有日式風味的京都宇治抹茶冰淇淋年輪蛋糕，特別引進日本技術經過20道手工逐層烘烤而成，再放入融入烤杏仁的抹茶冰淇淋，增添口感。

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Haagen-Dazs「玩具總動員冰淇淋月餅」（NT$1,380）

同樣是以冰淇淋廣受許多人喜愛的Haagen-Dazs今年中秋節也不遑多讓，攜手前兩個月才剛上映最新一集的電影的「玩具總動員」經典角色設計繽紛又可愛到讓人尖叫指數破表的冰淇淋月餅，這次在禮盒設計上簡單又趣味，在藍色的飽和底色上印著所有經典角色的Tsum Tsum Q版造型，打開來就是6顆不同角色、不同顏色、不同口味的冰淇淋月餅，分別是胡迪、巴斯光年、翠絲、火腿、三眼怪以及一款大集合版本的巧克力片黏上一大顆分別是香草、草莓、巧克力、淇淋巧酥，以及今年夏天主打的奇異果芒果優格與橙香柚子等風味的冰淇淋月餅，外頭包裹著巧克力，展現迪士尼動畫的繽紛童趣，也讓今年的中秋禮盒多了一個獨特選擇。

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※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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