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290元吃鰻魚飯！日本老字號「鰻重總本家」林口三井OUTLET明天開幕！

2019-08-16 15:15聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

鰻魚控癡癡盼望的「鰻重總本家」明天(8/17)將在林口三井OUTLET開幕啦！在日本東京擁有80年歷史的老字號鰻魚飯「東京根GISHI宮川」，是許多鰻魚控去日本必吃的經典美食，但現在不用飛日本台灣也能吃到喔！業者看準台灣市場，首度開設海外分店，而且最低價居然只要290元，就能吃到日本正宗口味，鰻魚控還不趕快手刀衝林口阿！

圖／摘自鰻重總本家粉絲團
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圖／摘自鰻重總本家粉絲團
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「鰻重總本家」是由日本東京80年鰻魚老舖「東京根GISHI宮川」第三代店長森正道親自監製的鰻魚飯品牌，主打以傳統「先蒸後烤」的關東手法，使鰻魚口感更加鬆軟，並反覆刷上日本獨家特製醬汁入味，讓鰻魚飯的香氣提升。店家主推最經典的「特製炭燒鰻重御膳」吃法，共有中、大、特大三種鰻魚肉分量，其中最浮誇的特大鰻魚更是直接滿出來，有預算的鰻魚控必點這項，一定是讓你欲罷不能的美味。

圖／摘自Mitsui Outlet Park 林口粉絲團
圖／摘自Mitsui Outlet Park 林口粉絲團
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店內特別設計透明廚房，讓顧客能親眼觀賞職人製作醬烤鰻魚料理的過程。另外，開幕期間也推出限量贈禮活動，凡在8月17至19日按讚「鰻重總本家」粉絲專頁，或至店鋪消費滿500元，即可獲得特製日式木筷，但數量有限，要吃要快喔。

圖／摘自Mitsui Outlet Park 林口粉絲團
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圖／摘自Mitsui Outlet Park 林口粉絲團
圖／摘自Mitsui Outlet Park 林口粉絲團
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「鰻重總本家」開幕活動

時間：8/17~8/19

內容：消費滿500元，即可獲得特製日式木筷

（每日限量兩百份送完為止，可累贈）

鰻魚東京必吃必點

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