免費吃雞！「香雞城吃雞大賽」5分鐘內完食不用錢 冠軍可獲1.2萬元

2019-08-14 15:00 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



油亮油量的手扒雞，肉質鮮美、嫩又多汁，香雞城可說是6年級生的青春回憶阿！近日香雞城在官方臉書發文，將舉辦第一屆「香雞城吃雞大賽」，參賽者只要5分鐘內吃完一隻手扒雞就能免費，全場次最快完食的選手，還可獲1.2萬元的獎金，快來品嘗手扒雞的魅力，免費吃雞賺獎金！

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香雞城第一屆吃雞大賽規則如下，5分鐘內吃完一隻手扒雞免費，未完成者也僅需付參賽費469元(手扒雞原價)，活動過程會記錄參賽者時間，整個活動累計時間最快完食的人，將可獲得第一屆「吃雞王」的封號，以及新台幣1萬2千元的獎金！而目前共有10個梯次，分別在龍安門市以及中正門市舉辦，每場比賽限額10人，只要年滿20歲的朋友，可私訊香雞城粉絲團或至門市報名，心動的朋友可要手刀快搶喔。

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香雞城辦吃雞大賽比賽場次

第一場：8/19 14:00 龍安門市

第二場：8/20 14:00 龍安門市

第三場：8/20 15:30 龍安門市

第四場：8/21 14:00 龍安門市

第五場：8/21 15:30 龍安門市

第六場：8/27 14:00 中正門市

第七場：8/28 14:00 中正門市

第八場：8/28 15:30 中正門市

第九場：8/29 14:00 中正門市

第十場：8/29 15:30 中正門市

*參賽當天須於開場前一小時報到並繳交報名費469元(手扒雞原價)