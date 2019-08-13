魯夫迷、喬巴迷必收！電影套餐再送「航海王」限量人物海報組合

2019-08-13 15:24 聯合新聞網 文／Eva



劇場版「航海王：奪寶爭霸戰」08/21強勢登場，今年適逢「航海王」第20周年，威秀影城獨家推出及角色吊飾、電影爆米花桶及紀念杯飲料套餐，再贈送珍藏海報，本周五（08/16）開賣，數量有限賣完為止，航海王迷快筆記時間準備搶購。 買「航海王：奪寶爭霸戰」電影套餐有機會獲得人物海報。圖／威秀影城提供（海報共有兩款主題，買一份套餐有機會獲得一組海報，兩組分別為4張組與5張組） 分享 facebook 「航海王：奪寶爭霸戰」電影套餐。圖／威秀影城提供 分享 facebook 「航海王：奪寶爭霸戰」電影套餐。圖／威秀影城提供 分享 facebook

劇場版「航海王：奪寶爭霸戰」描述主角一行人收到「海賊萬博會」邀請，展開一場寶藏爭奪戰，角色們分別換上全新造型，本次電影套餐的「角色吊飾」，包含魯夫款及喬巴款，圖案為電影造型，草帽小子魯夫有更多裝備、喬巴則是穿海賊T恤及迷彩帽，買套餐即可隨機獲得其中一款。

爆米花桶以劇場版為主要設計，飲料杯魯夫、喬巴化身超萌Q版，搭配上劇情中神秘出現的「萬博圖示」，買套餐贈送高質感雙面「電影人物角色海報一組」（海報共有兩款主題，買一份套餐有機會獲得一組海報，兩組分別為4張組與5張組），若一次購買兩份套餐再加碼送「電影主視覺全開海報」一張，讓你經典角色一次收藏，海報贈品一律數量有限，送完為止。 「航海王：奪寶爭霸戰」電影套餐魯夫吊飾。圖／威秀影城提供 分享 facebook 「航海王：奪寶爭霸戰」電影套餐喬巴吊飾。圖／威秀影城提供 分享 facebook

威秀影城獨家推出的「航海王：奪寶爭霸戰」限定商品將於08/16(五)，全台限量上市，除了套餐周邊外，再推出預購獨家限定活動。08/15(四)起於威秀影城購買4DX版「航海王：奪寶爭霸戰」電影票一張，就送粉絲日本販售的9入一組徽章，全台唯一只送不賣，數量有限送完為止，想收藏的粉絲手腳要快。 「航海王：奪寶爭霸戰」電影徽章。圖／威秀影城提供 分享 facebook 劇場版主視覺海報。圖／威秀影城提供 分享 facebook

哪裡買

全台威秀影城08/16開賣

「航海王：奪寶爭霸戰」電影套餐

套餐內容：1份電影爆米花桶+2杯電影杯飲料+1個電影版角色吊飾(款式隨機)

套餐價格：399(原價579)