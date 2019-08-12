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內行人是你！ 照著SOP下料「石二鍋精華吃法」 不用加湯還一輪搞定

2019-08-12 14:25聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

知名「石二鍋」火鍋自2009年開業至今仍然是高朋滿座，常有網友哀怨說想吃還得等上1.2小時才吃得到，而如何把石二鍋變得更加美味，也是網友經常討論的熱門話題。本月8日在社群討論區「Dcard美食版」有一篇《石二鍋居然要這樣吃！》的搞笑討論文，意外釣出專業級饕客吃法，讓人不加湯只要一輪就把火鍋精華和美味通通都吃進肚！

圖／取自石二鍋官網
圖／取自石二鍋官網
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一位女大生8日晚間在Dcard回應一篇討論文《石二鍋居然要這樣吃！》，提出她的一套完美石二鍋SOP吃法，從湯底、醬料、肉片選擇到下料都有其順序，9個講究的SOP步驟，讓一個人氣火鍋又提升到更完美的境界，最後她點出「等待的過程中都有把火關小，完全不用加湯，湯是一定夠喝的！」，甚至解決了一般人持續加湯，可惜沖淡了鍋底精華美味。

石二鍋精華吃法SOP

1.石頭湯底變鮮甜：

比起牛肉，豬肉較厚，吃起來比較飽足，況且牛肉湯底煮到後面滿滿都是浮油很膩。除非你當天非常餓，可以改點菜多牛，菜多勢必要加湯，不過牛肉只需要小盤分量就可以讓每次的湯頭變得鮮甜。

2.蔥花醬料整碗過癮：

拿小孩用的安全碗(比較大)，加上蔥花8分滿、大蒜1大口、沙茶1大口、蘿蔔泥2大口，若太乾攪不動就撈一點湯汁。整碗的蔥花吃起來超過癮，光是這樣配著吃就可以吃完整碗白飯，給自己加料不用錢！

3.火鍋料順序下鍋：

先下南瓜、紅蘿蔔、玉米、芋頭、米血糕、瓠瓜，這些比較難熟，第一輪也無法出鍋。

4.湯滾開始下高麗菜：

高麗菜快熟之前下1/3肉片，肉片一熟就跟著高麗菜起鍋(肉煮久會太硬)，讓湯頭變香甜，高麗菜也更好吃｡

5.關小火：

避免第一輪鮮甜的肉湯很快就蒸發，可以撈出一小碗湯放涼，跟著第一披出鍋的菜肉一起慢慢品嘗｡

6.開始煮第二輪：

這次選擇火鍋料下鍋，如木耳、蛋餃、金針、蟹肉棒、豆腐這一類食材，快熟之前一樣下1/3肉盤，肉一熟和菜全部起鍋｡

7.喝冰沙：

煮的中間空檔可以喝冰沙，避免熱湯跟冰沙一起下肚會不舒服｡

8.配白飯吃：

這時候就連一開始很難熟的配料都能吃了，撈一碗湯放涼然後關小火，開吃！一併把白飯吃完｡

9.最後一輪下完所有的青菜：

起鍋前下完所有的肉和青菜，一併起鍋｡這裡可以用吃完白飯的碗盛裝成菜肉湯，因為所有的肉湯精華都集中在最後一輪了！剛剛已經把白飯吃完，切記先喝湯的話，白飯會吃不下唷｡

「石二鍋」的上選牛肉石頭鍋。圖片提供／王品集團
「石二鍋」的上選牛肉石頭鍋。圖片提供／王品集團
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