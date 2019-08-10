獨家／一芳北投加盟店怒切割！今日買一送一銷庫存、明天拆招牌

2019-08-10 14:57 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



因反送中延燒的手搖店政治風波不斷，如今有一芳加盟店看不下去了！今天北投尊賢店發文道歉，除了祭出買一送一之外，還表示接下來將要重新裝潢門面、更換招牌，不再使用一芳為店名。

對於此事件他們表達強烈不滿：「我們的立場與多數人相同，不能被輕言踐踏。」而目前因訊息量過大，店家暫時撤銷貼文，但接著表示，為了清空一芳公司的庫存物料，於今天限時買一送一的活動，明天將不營業。

圖／截取自一芳水果茶粉絲頁 分享 facebook

位於台北市北投的一芳水果茶加盟店，稍早在臉書粉絲專頁PO文表示，「最近因為受到香港一芳，不當言論的影響，造成這幾日的風波不斷，客戶的觀感不佳，對長期支持我們北投店的客人，內心感到非常抱歉，先在這裏跟各位說聲抱歉！經過幾日的討論後，北投店決定在下週做門面的裝修，並同時將招牌做更換，不再使用一芳這個名稱，以此表示對此事件的強烈不滿，同時也表示我們的立場與多數人相同，不能被輕言踐踏。」

北投尊賢店還表示：「因為不再與公司配合，所以也不再跟公司採購，因此以店裡現有的物料做販售，不限數量，賣完為止，歡迎大家過來支持我們。下週開始也請給我們一點時間裝修，會在近期內重新更名上市，也希望大家能夠持續的支持我們，謝謝各位。沒有一絲的抱怨，遇到任何問題，日子還是要過，所以…繼續努力下去。」