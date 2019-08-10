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手搖飲店紛表態 她揭內幕直言：台商自己逼自己

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一芳、Coco接連下跪！呂秋遠千字文瘋傳：別再以為政治歸政治、飲料歸飲料

2019-08-10 14:16聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

繼一芳以後，Coco、大苑子、迷克夏、貢茶也相繼淪陷。中國政府似乎想要台灣民眾戒掉喝手搖飲料的習慣，而這些企業也只能配合中國政府的要求接龍下跪，支持香港安定繁榮，強調自己來自於中國台灣。呂秋遠直言「別再以為政治歸政治、飲料歸飲料」!

圖／截取自一芳粉絲專頁
圖／截取自一芳粉絲專頁
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眼看手搖飲店紛紛表態，強調「源自中國台灣」，再度點燃台灣網友怒火，揚言抵制。呂秋遠凌晨在臉書感慨，「別再以為政治歸政治、飲料歸飲料，這是鄉愿者才能說出的話。擁有強權的人，是不會讓這兩種事情分開的。飲料店支持送中、香港一國一制、台灣一國兩制，那不妨就喝水吧！喝水最健康了，不是嗎？」。

而那些選擇表態的手搖店，呂秋遠認為根本不需要為商家們難過，「國家可以讓你發大財，就可以讓你一無所有。當企業決定要西進，就是注定會被掌握，還得要學習忘台灣的本。他們可以逼迫所有台灣想要在當地發展的藝人表態，也可以要求所有在中那設點的企業發聲。被馴養，就得要承擔哭泣的風險，因為是人民幣讓你生長茁壯，所以你就得要聽主人的口令。」

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