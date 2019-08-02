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「一芳」8/3起連三天免費加粉圓 買甘蔗系列大杯9/8前再送綠茶

2019-08-02 12:46聯合新聞網 文／Eva

為感謝粉絲在2019台中珍奶節投票，手搖飲品牌「一芳」獲得網友力挺，本週末起推限時優惠，8/3~8/5連續三天，到門市購買任一飲品，可免費加乙份粉圓！8/1起到9/8，購買台灣甘蔗系列飲品大杯，就贈送中杯包種綠茶，喜歡一芳的粉絲快筆記時間。

一芳8/3~8/5連續三天推出免費加粉圓活動（數量有限售完為止）。圖／一芳提供
一芳8/3~8/5連續三天推出免費加粉圓活動（數量有限售完為止）。圖／一芳提供
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一芳「黑糖粉圓鮮奶」受到網友喜愛。圖／一芳提供
一芳「黑糖粉圓鮮奶」受到網友喜愛。圖／一芳提供
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一芳水果茶總公司位在珍奶發源地台中，除了水果系列飲品知名，珍奶系列飲品也受到鐵粉喜愛。為感謝民眾在台中珍奶節票選支持一芳「黑糖粉圓鮮奶」，一芳水果茶在8/3~8/5連續三天，推出粉圓加料免費的感謝優惠。近日天氣持續炎熱，一芳也推出私房消暑最佳組合，全台門市自8/1起~9/8，凡購買台灣甘蔗系列飲品大杯，就免費贈送中杯包種綠茶。

一芳「黑糖粉圓鮮奶」受到網友喜愛。圖／一芳提供
一芳「黑糖粉圓鮮奶」受到網友喜愛。圖／一芳提供
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台灣甘蔗系列飲品推出優惠活動。圖／一芳提供
台灣甘蔗系列飲品推出優惠活動。圖／一芳提供
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台灣甘蔗系列飲品包括「台灣甘蔗青茶」及「台灣甘蔗牛奶」，甜味層次分明、清甜消暑；甘蔗牛奶則使用小農鮮奶，喝了有淡淡蔗香；贈送的「包種綠茶」則是使用南投名間鄉茶葉，消暑解渴又回甘。以上優惠數量有限，售完為止，不可與其他優惠合併使用，如活動有變更以現場實際公告為準，或上一芳粉絲團查詢。

台灣甘蔗系列飲品推出優惠活動。圖／一芳提供
台灣甘蔗系列飲品推出優惠活動。圖／一芳提供
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哪裡喝

全台一芳門市

8/3~8/5，連續三天，購買飲品皆可免費加乙份粉圓 (一杯限加乙份)

養樂多及黑糖粉圓系飲品，考量口感不建議再添加粉圓

8/1~9/8，購買台灣甘蔗系列飲品L杯，贈送包種綠茶M杯

台灣甘蔗青茶 台灣甘蔗牛奶 68 (L)

甘蔗系列每人每次限購2組，數量有限售完為止

以上優惠限活動有變更以現場實際公告為準，限來店消費，外送不適用

珍奶綠茶消暑水果
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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