怎麼可以吃熊熊！ 温野菜推三色山藥泥贈膠原白熊 加碼這一天生啤酒只要十元

2019-07-30 14:30 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／しゃぶしゃぶ温野菜提供 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自日本的しゃぶしゃぶ温野菜涮涮鍋專門店新推出超人氣、超繽紛的三色日式養顏山藥泥，在日本剛推出就引起熱潮，現在台灣也吃得到囉！而且期間限定還附贈超可愛晶瑩膠原白熊，特別推出超萌「膠原白熊」和「ASAHI生啤酒10元優惠」，準備療癒饕客們的心，引爆火鍋吃到飽最熱門話題。

晶瑩膠原白熊。圖／しゃぶしゃぶ温野菜提供 分享 facebook

將山藥泥加入湯底是日本特有的涮涮鍋吃法，不僅具有美容養顏等高營養價值，也讓湯底富含豐富且細膩的層次感，吃起來更加溫和柔順。這次温野菜特別引進日本特有的涮涮鍋吃法，推出三款山藥泥：招牌清爽甘甜的「鹽味檸檬山藥泥」是最多人喜愛的招牌口味，檸檬帶有爽口酸味及甘甜餘味；「辛香麻辣山藥泥」獨特香氣和多層次辣味使人欲罷不能，為食慾不振的夏季辛辣開胃；「歐風青醬山藥泥」是日本温野菜研發的嶄新口味，使用濃郁青醬，創造出義式與日式的完美結合，大膽嘗試獲老饕味蕾喜愛。

現在只要在8月31日前來店用餐，前三天預約即免費贈送一份日式養顏山藥泥，更加碼贈送晶瑩剔透的膠原白熊，泡在熱湯裡的萌熊模樣準備秒殺相機容量。

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同步於忠孝店推出每周五及周六限定的「啤酒狂歡日」，來店用餐就能享有ASAHI生啤酒特價29元的優惠，而每個月的第四個星期五更瘋狂加碼下殺到銅板價只要「一杯10元」，讓火鍋控吃得滿足又幸福，而且是喝越多越優惠的美食饗宴！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康