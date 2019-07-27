第一名竟然是這道！十大自助餐店最熱門的菜色上桌了

2019-07-27 11:32 DailyView 網路溫度計提供



現代人多因工作、學業，三餐老是在外，飲食不正常、營養獲取不足，很難吃到國人健康標準-天天五蔬果。或者不知道要吃什麼、又想要有多元菜色，那麼走進自助餐將會是眾人的好選擇！一排排五花八門的菜色，逛了一圈又一圈真想讓人吃上好幾輪啊！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2018年06月22日到2019年06月21日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、觀察大家去自助餐都點什麼？下次還猶豫不決的時候就嘗試這些大家都愛點你卻沒點過的菜色吧！

配菜配的好，沒主菜預算也沒煩惱

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No.10 炒花椰菜

有分白花椰菜跟綠花椰菜，和一般葉菜類不同於咬下的口感，花椰菜的「脆」綠鮮甜搭配著金黃色蒜片及紅蘿蔔切片的拌炒，吃起來層次相當豐富。

最重要的是花椰菜含有豐富維他命C可以補充不足的營養，一道菜就享有三種蔬菜類的饗宴，CP這麼高的配菜還不夾一個？

No.9 番茄炒蛋

說到連外國人都驚豔、具台灣蛋料理代表之一的就是番茄炒蛋啦！番茄本身所帶出的甜味再加上番茄醬，讓茄汁味也更加濃郁。

另外番茄炒蛋還有勾芡版本，在番茄裡芶一點芡再淋下蛋汁，綿密的滑蛋隨之而來，淋在飯上的茄汁+滑蛋也是讓人可以再跟阿姨多點好幾碗白飯啊！

No.8 炒茄子

最常見的家常菜茄子，外表與眾不同的鮮豔紫皮和炒過後的軟綿口感，甚至有些店家會加入「魚香」香料，那辣醬直接被茄子吸附，小辣不失甘甜的入味，配在白飯上也是忍不住讓人一口接著一口。但也有些人會對茄子怯步，下次不仿夾一兩個嚐鮮，或許會讓你在自助餐裡找到新滋味！

No.6 炒洋蔥

或許很多人常不把洋蔥當成主角，但這具百搭食材的蔬菜有著爽脆口感及特別味道，更有滿滿纖維，也是營養師很推薦的減重料理之一！

大把大把地夾也毫無負擔，可以吃飽又吃得營養，有些佛心的阿姨還會跟著蛋一起炒，炒洋蔥看起來也就不那麼無趣啦！

No.5 炒菇

不管是香菇、杏包菇、金針菇、鴻禧菇...，都有種神奇的魔力讓人想夾滿餐盤上的一格，咬下的軟嫩口感、菇類的獨特味道跟爆出的水分，再加上專有醬汁，無論是蠔油炒、麻油炒、乾炒...等，菇菇類就是百搭！

不同於葉菜類的蔬菜，健康又美味，補充營養還有這一道可選呢！

No.3 炒高麗菜

說到不論大人小孩、男女老少都最不挑的蔬菜，無非就是高麗菜啦！又鮮又脆又甜，纖維細緻吃起來juicy juicy，而且不論菜梗或菜葉都一樣好吃！

高麗菜也有分成鮮脆派跟軟嫩派，有人喜歡吃脆度剛好、有人喜歡炒的軟爛一點更下飯，那麼你是哪一派呢？

今天對自己好一點來個豪華主菜吧！

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No.7 炸/滷雞腿

雞腿是大家從小回憶裡便當的豪華主餐吧！鮮嫩多汁的雞肉，雞汁直接在嘴裡爆漿般的噴出，雖然吃得滿嘴雞油，但鮮嫩的肉質還是讓人忍不住一口接著一口，甚至有了一隻大雞腿，白飯都可以不要了，以蛋白質取代澱粉當主餐也是現代人的大多選擇！（當然如果要減重的話，還是要屏除炸的啦～）

No.4 煎/炒香腸

有時候不太餓，但又想來點主餐的話，炒香腸也是你的好夥伴！份量不多卻同時也能吃到肉，多汁香脆不油膩，咬下一口又有著扎實的口感和鮮嫩Q彈，細細咀嚼吞下後還會有香腸的餘味在口中揮散不去，再加上一點蒜片或蒜苗，嗆辣的口感配上香腸才是讚呀！

No.2 炒蝦子/蝦仁

吃膩了肉類？那來點海鮮吧！幾隻蝦子當作主餐看起來也是相當豪華大！或者懶得剝殼？炒蝦仁就在那裡等著你夾它呢！

蝦子也是多數人喜愛的海鮮之一，椒鹽蝦、海鹽蝦、紅燒蝦...等，只要調過味的蝦，在剝殼前入口吸附湯汁、加上蝦子本身的鮮甜，就算剝完殼後還是會忍不住吸允雙手手指回味！

No.1 炸/滷排骨

不論是便當店、便利商店、更不用說自助餐一定都會有它的蹤影，相較於雞腿，食用起較方便，面積也相對大，看起來就會相當「澎湃」，那滷汁滲入肉排裡入味，吃起來都是滿滿的家鄉媽媽味呀！

還有一點也是奇妙的現象，多數網友不知道要點什麼主菜時就會選擇排骨。回想一下，這舉動是否也默默地滲透進你的生活裡了嗎？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月23日至2019年06月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『自助餐菜色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」