中秋送禮老字號月餅禮盒 感受滿滿心意

2019-07-17 18:04 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



隨著中秋節即將到來，各家糕餅業者看好國人送禮商機，陸續推出中秋節月餅禮盒預購活動，提前為月餅大戰做好準備，像是老字號的「郭元益」、「裕珍馨」，甚至是土鳳梨酥專賣店「微熱山丘」也首次加入戰局。

因應現代人飲食追求小巧精緻，品牌邁入第五代接班人的郭元益，推出全新迷你酥皮系列秋節伴手禮，考量優雅享用的適口性，首度以小於等比例50%製作，將每年熱賣450萬顆的冰沙餡餅、鳳梨奶黃酥、蛋黃酥縮小尺寸、多入數的方式打造全新禮盒。最特別的是，每顆迷你酥皮還可以客製化，印上想要的中、英文字或可愛圖案，將暖暖心意傳遞到對方手中。業者預計大量、個性化的送禮選擇，將帶動秋節業績成長一成。即日起，郭元益全門市暨官網、郭元益糕餅博物館、信義新光三越A4館、松山機場門市均有販售，定價120元起至450元。

郭元益首度以小於等比例50%製作，保留純手工27層酥皮壓延與包餡等傳統製程。圖／郭元益提供 分享 facebook

經營超過半世紀、以奶油酥餅聞名的台中大甲裕珍馨，今年中秋禮盒選用台灣在地新鮮且高營養的黑芝麻，中間夾入Ｑ彈麻糬，最後再以白鳳豆沙或綠豆沙包覆的「白鳳芝麻酥」及「綠豆芝麻酥」等新品，組合成限量3,000盒的旗艦款「秋豐采韻三層禮盒」、台北美福飯店聯名款及滿逸、暖馨、敘樂及裕采共六大系列，共16款禮盒，定價405元起至1,600元。中秋禮盒即日起開放電話傳真預購，並預計於7/22起開放官網線上預購，8/5起，消費者可於全台4大門市據點及8大專櫃據點現場購買禮盒。

裕珍馨首度推出旗艦款「秋豐采韻三層禮盒」全台限量3,000盒。圖／裕珍馨提供 分享 facebook

適逢品牌創立10週年，微熱山丘首度於中秋節慶推出期間限定的「鳳梨奶黃月餅」，以經典的酸甜鳳梨醬為內餡，結合滑順細緻的奶黃，將土產鳳梨的酸甜以奶黃細緻的鹹香提味，而月餅外型是層次分明的鳳梨花紋，象徵圓滿花開慶豐收，不但帶有吉利的意味，也巧妙勾勒出土產鳳梨在台灣人心中的形象，每盒六入售價750元。即日起於官網及全台三間體驗門市預購，預購指定8/20至9/5期間到貨，訂單含月餅可享有免運優惠。