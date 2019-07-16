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首批義大利16個月熟成帕瑪火腿登台 J-Deli直售330元起

2019-07-16 17:39聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

火腿控終於可以在台灣品嘗經典火腿！台灣自去（2018）年3月開放義大利肉品進口，終於在這個月可吃得到，肉品商大山洋行引進首批經過認證的帕瑪火腿，於旗下直營門市J-Deli火腿臘腸專賣店販售，最低100公克330元起。

經過16個月熟成的帕瑪火腿，肉質柔軟且風味帶有獨特的煙燻鹹香。圖／大山洋行提供
經過16個月熟成的帕瑪火腿，肉質柔軟且風味帶有獨特的煙燻鹹香。圖／大山洋行提供
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義大利帕瑪省Felino小鎮的帕瑪火腿，為世界三大名腿之一，豬隻餵養過程選用榖物、帕瑪森乳清，脂肪香醇且均勻，經過16個月風乾熟成，肉質相當清甜柔軟，帶有煙燻鹹香，而且顏色有著像玫瑰清亮的磚紅色，受到許多饕客喜愛。

台灣自2018年3月開放義大利肉品進口後，首批經過16個月熟成的帕瑪火腿由大山洋行引進台灣。大山洋行表示，此次引進的16個月熟成帕瑪火腿在直營門市J-Deli火腿臘腸專賣店販售，每100公克零售價330元起。

大山洋行旗下J-Deli火腿臘腸專賣店，開設新址。圖／大山洋行提供
大山洋行旗下J-Deli火腿臘腸專賣店，開設新址。圖／大山洋行提供
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此外，大山洋行此次同步推出經過14個月風乾熟成，產自正統法定產區的聖丹尼爾火腿，擁有獨特甜潤感，而且口感相當細膩，入口後餘韻在口中久久不散。每100公克零售價330元。另有義大利蒙特岱拉開心果火腿、米蘭傳統風乾臘腸，每100公克分別是140元及210元。

除了引進首批經過16個月熟成的帕瑪火腿外，大山洋行旗下直營門市J-Deli更換新址，不僅空間更為寬敞，還特別增設Chef Zone廚藝室，提供主廚創意發想專屬空間，也讓民眾可以在此學習烹飪。

直營門市J-Deli

地址：台北市大安區安和路二段209巷12號1樓

大山洋行總經理林和曄是引進CITTERIO義大利16個月熟成帕瑪火腿的重要推手。...
大山洋行總經理林和曄是引進CITTERIO義大利16個月熟成帕瑪火腿的重要推手。圖／大山洋行提供
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義大利米蘭饕客

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