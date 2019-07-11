今年中秋送禮 這三家「萌系禮盒」消暑又療癒

2019-07-11 19:06 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



搶攻20億元中秋節商機，各家業者陸續推出中秋系列禮盒，供消費者提前選購。而隨著氣溫飆升，讓冰淇淋創意商品及禮盒商機加倍看好，Häagen-Dazs今年再度與迪士尼攜手推出限量「團趣中秋」禮盒，打造全新6款超萌玩具總動員經典角色；COLD STONE挑戰史上最萌中秋禮盒「卡娜赫拉的小動物繽紛禮盒」；Mister Donut也推出兩款限量禮盒，以當家代言人波堤獅超萌造型，送禮或與親友分享都適合。

去年Häagen-Dazs推出超人氣的米奇米妮冰淇淋月餅，今年再度與迪士尼攜手推出限量「團趣中秋」禮盒，以最近熱門動畫電影玩具總動員，打造胡迪、巴斯光年、翠絲、火腿、三眼怪共五位人氣角色TSUM TSUM的造型月餅，搭配香草、草莓、巧克力、淇淋巧酥，與酸甜的奇異果芒果優格和橙香柚子，可愛造型與濃郁的冰淇淋口味，再次萌翻大小朋友的心。Häagen-Dazs冰淇淋月餅系列禮盒首波早鳥優惠開跑，即日起至8/23，預購月餅禮盒最低可享72折，購買每滿5盒加贈5張冰淇淋單球兌換券。

Häagen-Dazs玩具總動員限量聯名款「團趣中秋」禮盒，售價1,380元。圖／哈根達斯Häagen-Dazs提供 分享 facebook

COLD STONE看準消費者選購秋節禮盒時，偏好造型吸睛又美味的商品，今年聯名限量「卡娜赫拉的小動物繽紛禮盒」，將異國風味組合成冰淇淋禮盒，推出繽紛馬卡龍冰淇淋、充滿日式風情的京都宇治抹茶冰淇淋年輪蛋糕組合，豐富的創意口感，搭配多款卡娜赫拉的小動物獨家造型包裝、提盒、提袋，讓中秋禮盒驚喜連連。7/31前預購可享禮盒全品項72折起優惠，8/31前持2019中秋禮券至門市兌換中秋禮盒，每兌換1盒即加贈Take It雙球券1張。

禮盒搭配卡娜赫拉的小動物超萌造型包裝、提袋。圖／COLD STONE提供 分享 facebook

卡娜赫拉的小動物冰淇淋中秋禮盒，售價1,280元。圖／COLD STONE提供 分享 facebook

延伸日式甜甜圈專賣店形象，Mister Donut將日本桃山和菓子技術運用在禮盒中，推出三種口味的「豆香黑糖麻糬」、「紫薯黑糖麻糬」、「抹茶紅豆麻糬」麻糬桃山月餅，外觀可愛波堤獅，吸睛度破表。另外，還增加了「團圓鳳梨酥」、「金磚鳳黃酥」、「原味/草莓年輪蛋糕」等糕點，搭配蜜香紅茶，讓多樣美味陪消費者一同中秋賞月。「波堤獅小幸福禮盒」以抽屜式禮盒為造型，推薦給單身、小家庭族群；「波堤獅大團圓禮盒」推薦給長輩贈禮，以掀蓋式禮盒為造型，樣式簡潔大氣，7/12(五)起於全台68間門市開放預購，8/4(日)前享早鳥價77折優惠，團購優惠價73折起(各項優惠不可同時併用)。