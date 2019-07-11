新竹人一起懶爛！蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣

2019-07-11 18:41 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



店內四處可見蛋黃哥超萌身影。圖／蛋黃哥不想上班咖啡廳提供 分享 facebook 懶洋洋療癒風格的蛋黃哥，向來受到許多民眾喜愛，過去大多只能在台北吃得到相關主題餐廳，現在新竹也有了！蛋黃哥不想上班咖啡廳即日起到新竹大魯閣湳雅廣場1F，主打360度環繞海島型咖啡廳，被各種蛋黃哥商品置身蛋黃哥包圍，沉浸在軟萌世界中，期間限定3個月。

蛋黃哥不想上班咖啡廳從即日起到9月30日間到新竹大魯閣湳雅廣場開設快閃店，內部不僅可見蛋黃哥身影，像是蛋黃哥手舉咖啡豆的造型拱門，還有偽裝成復古吊燈的蛋黃哥，而且空間感開闊，增設沙發區、吧檯座位區，總共有40個座位，提供消費者使用。此外，店內設有蛋黃哥周邊商品區，有多種蛋黃哥商品獨家開賣，打卡牆區放著由蛋黃哥粉絲投票選出不想上班的經典語錄打卡立牌，粉絲可在此打卡拍照。

店內販售蛋黃哥周邊商品，其中有不少是該店獨家販售。圖／蛋黃哥不想上班咖啡廳提供 分享 facebook 蛋黃哥不想上班咖啡廳前進新竹開快閃店，期間限定只有3個月。圖／蛋黃哥不想上班咖啡廳提供 分享 facebook

除了店內擺設外，蛋黃哥不想上班咖啡廳推出全新菜單，因應暑假到來，規畫多款小朋友喜愛的餐點，像是遲到皮皮挫雞塊、老闆是怪叔叔薯格格，讓小朋友自己好好吃飯，讓媽媽偷懶一下。另有適合大人的落東落西辣雞翅、不吐不快奶皇包等，提供消費者選擇。 蛋黃哥不想上班咖啡廳推出全新菜單，因應暑假到來，規畫多款小朋友喜愛的餐點。圖／蛋黃哥不想上班咖啡廳提供 分享 facebook

蛋黃哥不想上班咖啡廳活動期間也推出優惠，若到店內消費滿150元就可獲得1點、集滿6點可兌換110元以下咖啡飲品一杯，活動期間僅限3個月。

蛋黃哥不想上班咖啡廳湳雅門市

期間限定：07月11日〜09月30日

地址：新竹市北區湳雅街91-2號1F（大魯閣湳雅廣場）