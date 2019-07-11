台灣南波萬！快來麥當勞為戴資穎加油 票選口號豋101

2019-07-11 18:10 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



麥當勞為了助功戴資穎進擊2020東京奧運，將在101外牆上刊豋祝福詞，目前公布三個戴勁口號，分別是：台灣加油、台灣南波萬、第一薯你，邀請民眾一同票選，為資穎送上祝福。

圖／擷取自麥當勞影片 分享 facebook

活動期間從7月10日下午9:00起至7月16日23:59止，只要在粉絲團貼文下方＠好友並留言：「一起用「○○○○○」戴勁口號，力挺戴資穎」，即有機會抽戴資穎限量簽名羽球袋(共3名)，一起為戴資穎助功加油！