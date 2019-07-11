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甜點控必看！TGI FRIDAYS推「復刻店」 經典甜點「星期五巨無霸」強勢回歸

2019-07-11 17:18聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

另受到許多愛好者詢問的「星期五巨無霸」，也在復刻店強勢回歸。記者魏妤庭／攝影
另受到許多愛好者詢問的「星期五巨無霸」，也在復刻店強勢回歸。記者魏妤庭／攝影
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不僅穿著大走復古風，就連美式餐飲也走回老路開「復刻店」！美式餐飲TGI FRIDAYS選在微風松高開設全台首間「90年代復刻店」，裝潢充滿各種90年代要素，像是古董裝飾、蒂芬妮彩色吊燈等，菜色也與其他分店不同，有21道90年代熱銷餐。其中，消費者詢問度相當高的「星期五巨無霸」也在此店強勢回歸，粉絲可趕快去回味甜死人不償命的滋味。

TGI FRIDAYS推出全台首家「FRIDAYS 90年代復刻店」松高餐廳，裝潢大走90年代TGI FRIDAYS復古氛圍，像是牆面上有著各種古典裝飾，就連象徵品牌獨立精神的西洋立體獨木舟，也在牆上可見。最特別的就是吊燈，選用蒂芬妮彩色吊燈，完全置身90年代風格。此外，店員也都穿著90年代的紅白條紋制服，每位員工都以個人創意放上徽章、配飾或是帽子，使整體氣氛更為活潑。

復刻店的菜單有多達6成以上是獨家限定菜肴。圖／TGI FRIDAYS提供
復刻店的菜單有多達6成以上是獨家限定菜肴。圖／TGI FRIDAYS提供
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菜單部分也為了與信義店區隔，菜單中放置了21道90年代的暢銷餐點，等於有高達6成的菜色是FRIDAYS 90年代復刻店獨家販售，包含德墨三層塔、星期五炸大蝦、紐奧良海鮮江波飯等經典菜色，價位平均落在300元到700元間。另受到許多愛好者詢問的「星期五巨無霸」，也在復刻店強勢回歸，溫熱的布朗尼蛋糕加上四球冰淇淋，接著淋上6、7大湯匙的草莓醬，再放上滿滿泡沫鮮奶油，等著甜點控來挑戰，每份350元，可2人以上一起吃。

TGI FRIDAYS推出全台首家「FRIDAYS 90年代復刻店」松高餐廳，裝...
TGI FRIDAYS推出全台首家「FRIDAYS 90年代復刻店」松高餐廳，裝潢充滿90年代風格，像是使用蒂芬妮彩色吊燈。圖／TGI FRIDAYS提供
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為了慶祝首家復刻店開幕，TGI FRIDAYS松高餐廳推出開幕慶活動，7月16日晚間舉辦開幕復古無限暢飲派對，電話訂位報名，在開幕日穿紅白復古元素到店，就可以享有無限暢飲極品調酒，每人499元起。另7月16日到7月28日間，舉行「尋找大猩猩　拍照打卡贈」，與大猩猩合照打卡，就送酥炸花枝免費吃。

店內從裝潢到店員都充滿濃濃90年代風格。圖／TGI FRIDAYS提供
店內從裝潢到店員都充滿濃濃90年代風格。圖／TGI FRIDAYS提供
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獨木舟海鮮蛋糕冰淇淋派對
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