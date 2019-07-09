1＋1＞2！一店面、雙品牌概念店 激盪更多創意

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了提高品牌能見度、激盪創造更多的可能性，最近各界紛紛大玩聯合品牌的創意構想，這股風潮正持續延燒！

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★印花作夥 inBlooom Together

台灣設計品牌印花樂，向來以印花布料創造極具美感的生活，是許多人心中喜愛的品牌。最近，印花樂攜手COFE喫茶。咖啡開設雙品牌複合式商店「印花作夥」，1樓是印花樂、客製化布料專區，另開闢印花塾，不定期於六日舉辦預約制絹印手作課程；2樓則是COFE喫茶。咖啡空間，首度開設實體店面的COFE，是由土生土長創辦人顧瑋所創立，致力於將台灣在地咖啡、茶做成固態巧克力，並研發新風味飲品，讓人透過不同型態的品味方式，更認識台灣農作物。

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喫早餐180元／店內特製早餐。 分享 facebook

COFE TEA（咖啡果皮＋紅茶）200元／混搭茶、咖啡做出嶄新風味飲品，口感清香，深受客人好評。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段248號

電話：1F商店（02）2557-0506，2F餐廳（02）2552-8386

時間：1F商店09：00～20：00，2F餐廳09：00～19：00





★貳樓×包果雙品牌概念店

為了帶給客人更嶄新的餐食體驗，貳樓餐廳首度嘗試品牌年輕化，與主打慢煎奶油三明治、手搖茶飲的包果攜手進駐中山商圈開設雙品牌概念店，結合2個品牌的特色，全面滿足來客的需求。店內1樓是包果的外帶專區，2～4樓則是貳樓用餐區，整體空間以灰色調打造出簡約質感。為配合新開店，貳樓特別推出多樣融入台味十足的新餐點，如鹽水雞絲沙拉、台式三杯雞薄煎餅，絕妙口味令人驚喜！而包果則是推出三明治佐風味茶飲的對味組合。

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金黃饅頭三兄弟290元（前）、鹽水雞絲沙拉290元（後）／店內招牌必點創新餐點，口味令人驚喜。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路二段16巷22號

電話：貳樓（02）2562-2722，包果（02）2562-7822

時間：貳樓10：00～22：00；08：00～22：00，包果07：30～20：00；07：30～21：00；08：30～21：00；08：30～20：00





★WE BISTRO

威士忌品牌JOHNNIE WALKER與台北老字號餐酒館VG Café Taipei聯名推出期間限定3個月的戶外餐酒館WE BISTRO，即日起快閃營運至9／1，超狂合作引發時尚餐飲話題！坐落於微風松高百貨前廣場，彷彿貨櫃屋造型的樓中樓設計相當吸睛，瀰漫著工業時尚氣息。店內菜單設計皆依據餐點特色、再由專業侍酒師搭配餐酒，讓人品嚐到餐酒最對味的完美搭配！

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黑牌手作和牛堡 價格店洽（前）、慢烤莓果小牛肋 價格店洽（右）、嫩煎麥香盤克夏豬排 價格店洽（後）／店內推出絕搭餐酒組合菜系。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路（信義微風松高H&M前廣場）

電話：無

時間：17：30～22：30；五17：30～00：00；六12：00～00：00；日12：00～22：30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





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