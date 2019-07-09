親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

京都祇園料亭火災延燒三小時 舞妓也緊急避難

1＋1＞2！一店面、雙品牌概念店 激盪更多創意

2019-07-09 07:54Taipei Walker

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了提高品牌能見度、激盪創造更多的可能性，最近各界紛紛大玩聯合品牌的創意構想，這股風潮正持續延燒！

分享

★印花作夥 inBlooom Together

台灣設計品牌印花樂，向來以印花布料創造極具美感的生活，是許多人心中喜愛的品牌。最近，印花樂攜手COFE喫茶。咖啡開設雙品牌複合式商店「印花作夥」，1樓是印花樂、客製化布料專區，另開闢印花塾，不定期於六日舉辦預約制絹印手作課程；2樓則是COFE喫茶。咖啡空間，首度開設實體店面的COFE，是由土生土長創辦人顧瑋所創立，致力於將台灣在地咖啡、茶做成固態巧克力，並研發新風味飲品，讓人透過不同型態的品味方式，更認識台灣農作物。

分享

分享

喫早餐180元／店內特製早餐。
喫早餐180元／店內特製早餐。
分享

COFE TEA（咖啡果皮＋紅茶）200元／混搭茶、咖啡做出嶄新風味飲品，口感清...
COFE TEA（咖啡果皮＋紅茶）200元／混搭茶、咖啡做出嶄新風味飲品，口感清香，深受客人好評。
分享

【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段248號

電話：1F商店（02）2557-0506，2F餐廳（02）2552-8386

時間：1F商店09：00～20：00，2F餐廳09：00～19：00


★貳樓×包果雙品牌概念店

為了帶給客人更嶄新的餐食體驗，貳樓餐廳首度嘗試品牌年輕化，與主打慢煎奶油三明治、手搖茶飲的包果攜手進駐中山商圈開設雙品牌概念店，結合2個品牌的特色，全面滿足來客的需求。店內1樓是包果的外帶專區，2～4樓則是貳樓用餐區，整體空間以灰色調打造出簡約質感。為配合新開店，貳樓特別推出多樣融入台味十足的新餐點，如鹽水雞絲沙拉、台式三杯雞薄煎餅，絕妙口味令人驚喜！而包果則是推出三明治佐風味茶飲的對味組合。

分享

分享

分享

金黃饅頭三兄弟290元（前）、鹽水雞絲沙拉290元（後）／店內招牌必點創新餐點，...
金黃饅頭三兄弟290元（前）、鹽水雞絲沙拉290元（後）／店內招牌必點創新餐點，口味令人驚喜。
分享

【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路二段16巷22號

電話：貳樓（02）2562-2722，包果（02）2562-7822

時間：貳樓10：00～22：00；08：00～22：00，包果07：30～20：00；07：30～21：00；08：30～21：00；08：30～20：00　


★WE BISTRO

威士忌品牌JOHNNIE WALKER與台北老字號餐酒館VG Café Taipei聯名推出期間限定3個月的戶外餐酒館WE BISTRO，即日起快閃營運至9／1，超狂合作引發時尚餐飲話題！坐落於微風松高百貨前廣場，彷彿貨櫃屋造型的樓中樓設計相當吸睛，瀰漫著工業時尚氣息。店內菜單設計皆依據餐點特色、再由專業侍酒師搭配餐酒，讓人品嚐到餐酒最對味的完美搭配！

分享

黑牌手作和牛堡 價格店洽（前）、慢烤莓果小牛肋 價格店洽（右）、嫩煎麥香盤克夏豬...
黑牌手作和牛堡 價格店洽（前）、慢烤莓果小牛肋 價格店洽（右）、嫩煎麥香盤克夏豬排 價格店洽（後）／店內推出絕搭餐酒組合菜系。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路（信義微風松高H&M前廣場）

電話：無

時間：17：30～22：30；五17：30～00：00；六12：00～00：00；日12：00～22：30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡三明治貨櫃屋

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

嚕嚕米主題餐廳來台2週年 18道新菜色上桌

2019-07-07 12:02

全台最狂蛋黃酥到台中！ 彰化不二家第三代新創「不二製餅」 試營運出爐即秒殺

2019-07-03 14:25

只到7/3！一〇八抹茶茶廊限定門市霜淇淋買一送一

2019-07-02 13:43

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:54

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

手搖飲可以天天喝？「梅大梅小健康果飲」純天然ㄟ尚讚

2019-06-29 16:30

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7／17登場

2019-06-29 15:17

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 22:35

香菜控必備！台式香菜粉撒上變「香菜霜淇淋」　鹽酥雞、甜不辣也能立馬美味升級

2019-06-27 16:19

龍蝦、牛小排5折！台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:40

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

TGI FRIDAYS推出2019「漢堡日」 每周三漢堡買1送1

2019-06-25 16:12

星馬菜「Mamak檔」北車店6/28海南雞腿飯第2份99元 「甘榜」7/1開幕優惠買一送一

2019-06-24 15:32

麥當勞新口味「森永牛奶糖冰炫風」來了！ 再加碼4天「豬肉滿福堡加蛋」買一送一

2019-06-24 13:29

太想喝！IKEA開賣「泰式奶茶＋珍珠」　滿滿甜味只要45元

2019-06-24 11:48

蠟筆小新粉絲注意！《康青龍x蠟筆小新》聯名明開跑　９款實用周邊快來蒐集！

2019-06-20 16:55

是真的！日本連鎖拉麵推「珍珠奶茶沾冷麵」　美食家吃過狂推「超搭」！

2019-06-19 23:01

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

抹茶控快筆記！ 一〇八抹茶茶廊復興店搬家 加碼21天買1送1

2019-06-18 17:23

你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23

慶祝弟弟快被「二一」　北市拉麵店推肉量加倍

2019-06-18 14:28

香菜控出門少不了它！ 日本老牌醬油釀造廠推出夢幻逸品「芫荽醬油」

2019-06-18 11:23

每盤1200元！鼎泰豐「松露蛋炒飯」回來了 滿滿現刨松露鋪成山

2019-06-15 11:33

一週只賣2天！台中人氣曲奇餅專賣店「短腿阿鹿」推出抹茶新口味

2019-06-14 17:00

吃到6月底！沖繩人氣「通堂拉麵」拉麵全品項、無酒精飲料買一送一

2019-06-13 22:31

A CUT推高雄限定快閃料理 松露、鵝肝、魚子醬全上桌

2019-06-13 15:41

Mister Donut推「地中海檸檬圈」系列新品 這周末買三送一

2019-06-13 15:08

40多種可愛配料任選! 日本捲捲冰「ROLLICE CREA MFACTORY」7月登台

2019-06-12 17:53

超厚實7cm內餡！新竹「爆漿系車輪餅」全台最狂　香濃芋頭＋鹹蛋混搭口味超推

2019-06-12 13:02

蔬食界吃到飽插旗新北市！果然匯板橋店6/22試營運、6/25正式開幕

2019-06-12 12:20

「夏酒菜」挑戰味蕾！王朝酒店自助餐推火焰干貝吃到飽 紅白酒無限暢飲

2019-06-11 18:58

日本珍奶太夯！他「自煮珍珠」出意外 崩潰求救網友笑翻

2019-06-11 11:40

口感激似冰淇淋！ 「爪畦藍蕉」披高顏值藍色外衣　老饕讚「香蕉界哈根達斯」

2019-06-11 10:42

日超夯「柯南碳酸飲料」小七現身 想收「這款」網友哀嚎找不到！

2019-06-10 15:07

柯基屁屁麵包萌翻網民　網民爆笑：不要放巧克力醬！

2019-06-09 13:30

廚師不是人！機器人端出科技美食好促咪！

2019-06-09 12:13

開賣就瘋搶！日本超美醬油碟 浮出水彩風富士山、嚴島神社

2019-06-08 19:00

蛋炒飯290元卻用「格子籠雞蛋」挨批！鼎泰豐急聲明：符合政府法令

2019-06-06 18:19
看更多

熱門文章

新菜單公開！拿坡里炸雞店7月2日正式開幕

2019-07-01 21:01

麥當勞隱藏版漢堡只要30元？ 網驚：長知識了！

2019-07-03 11:14

連續14天送好康「星巴克買一送一」！7月8日線上免費開抽

2019-07-06 11:36

搶吃94天免費麥脆雞！麥當勞首屆開箱文大賽7/3開跑

2019-07-02 14:10

影／基隆夜市踩到雷大蛤蜊4顆800元 業者：都有標價

2019-07-07 18:00

星巴克買一送一又來了！連續14天 日日有驚喜

2019-07-08 11:13

網友熱推NO.1！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了，加碼「芒果霜淇淋」也回來了

2019-07-04 16:13

全台最狂蛋黃酥到台中！ 彰化不二家第三代新創「不二製餅」 試營運出爐即秒殺

2019-07-03 14:25

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

「珍珠」風暴來了！今夏茶飲不加「它」 就落伍了

2019-07-04 13:20

才剛慶祝2週年...全台首間「通堂拉麵」熄燈 拉麵通通「買1送1」

2019-07-05 22:07

優惠長達7天！ PAUL三款超人氣千層派買一送一

2019-07-03 12:35

星冰樂買一送一！ 星巴克推一日限定「星冰樂」+「黑色派對」飲料享特價

2019-07-01 11:43

台東阿美族莿桐部落辦海祭 意外撿到5公尺長地震魚

2019-07-07 13:00

每年只賣一個月！台南「最強排隊芒果冰」搶手

2019-07-05 11:36

義美全新「奶茶烤布丁」上架了！綿密布丁搭奶茶味超涮嘴　甜點控快衝全家掃貨呀

2019-07-03 23:26

大家吃火鍋的方法都錯了！ 12年店員告訴你怎樣才好吃

2019-07-05 09:30

101門市限定! 摩斯超狂「海陸饗宴珍珠堡」網友：直接飽到隔天

2019-07-01 13:57

大塊布丁加芋泥奶油夾泡芙 新莊日月香IG大推「很欠吃」

2019-07-03 17:38

200克「海膽山」＋鮭魚卵！開丼4款「海膽×烤肉」丼飯　膽固醇爆表

2019-07-02 12:54

切大大塊蓋滿碗！台南霸氣「最強排隊芒果冰」冰鄉IG打卡搶吃

2019-07-04 18:57

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-26 10:40

「玩具總動員4」又來啦！7-ELEVEN獨家推發條公仔、Q版公仔每一款都可愛到炸

2019-07-03 17:05

週末上菜／冷熱皆宜常備菜 「奶油蒜頭香草菇菇」

2019-07-05 14:54

IG一打卡就燒到！「起司鹹酥雞車輪餅」爆漿邪惡很欠吃

2019-07-02 21:06

珍珠無極限！日本瘋「珍珠麻婆豆腐」 台灣有「珍珠麻婆拌麵」嚐起來一點也不怪

2019-07-02 15:55

全家獨賣「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」 為一天補充滿滿元氣

2019-07-03 16:35

萌死你！獅子王辛巴、澎澎、丁滿玩偶電影套餐 7/5週五開搶

2019-07-01 17:31

嬰兒床在餐桌旁！全台首家「新生兒友善咖啡館」開了

2019-07-06 11:10

只到7/3！一〇八抹茶茶廊限定門市霜淇淋買一送一

2019-07-02 13:43

快約巨蟹、獅子吃飯！王品7大品牌推慶生優惠 點牛排送龍蝦

2019-07-02 15:01

地點確定了! Lady M全台第三家「台中店」8月底登場

2019-07-01 12:17

新加坡3大肉骨茶「松發」要來了！台灣首店就在SOGO美食街

2019-07-02 19:58

鉄火牛排統一時代百貨台北店開幕 前3日打卡4人同行2人免費

2019-07-01 20:30

復興SOGO「餐廳超市」變得又美又好逛！忙碌上班族下班輕鬆買

2019-07-02 17:40

芋頭控注意！日系甜點「黑船」推新品「芋頭銅鑼燒」　搭黑糖風味餅皮吃貨必衝

2019-07-02 00:23

「金葉名氣餅」插旗復興SOGO 獨家口味「松露和牛」開幕首三日只要半價50元！

2019-07-02 19:07

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

冰涼木瓜變冰沙！全家新品「木瓜酷繽沙」還有木瓜口味蒟蒻凍　絕對是今夏消暑的好味道～

2019-07-03 16:06

「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」

2019-07-06 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top