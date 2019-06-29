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手搖飲可以天天喝？「梅大梅小健康果飲」純天然ㄟ尚讚

2019-06-29 16:30ShareLife分享生活

「梅子」製成飲品，以為只有單純的梅子飲嘛？那各位就錯了！「梅大梅小」用梅子為基底，帶著山上小農的友善農作，延伸出多樣化健康果飲，讓大家喝得安心又放心。

（圖／台灣旅行趣）
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創辦人老五，推廣有機農業，用梅子作為與都市銜接的橋樑。秉持健康理念及環保精神，帶著山上小農的友善農作，還有4.5.6年級生的回憶、山泉水/灶火柴燒的好味道，拉近都市與鄉村的距離。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲前方有擺放了所需的相關食材。
（圖／台灣旅行趣） ▲前方有擺放了所需的相關食材。
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雖然是手搖飲，但是卻是「健康」的手搖飲。採用天然食材/蔬果、二砂、純蜂蜜、鮮奶、台灣茶、PLA可分解材質的冷飲杯。為的就是讓都市人更接近農村更接近自然，並品嘗最真實純粹的食物原味。

（圖／台灣旅行趣） ▲所有食材都是當天現切的。
（圖／台灣旅行趣） ▲所有食材都是當天現切的。
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梅香火龍果汁

梅汁是來自南投水里的有機梅子，從無到有都是自行種植與釀製。為了讓自家梅子讓更多人知道，故選了台中開立了飲料店，以「梅子」作為主角，去延伸多種健康果飲。

（圖／台灣旅行趣）
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火龍果也是取自南投水里，山上小農辛苦的無毒栽種。而因為屬於高海拔地區，日夜溫差大，讓水果本身顯得更鮮甜、更好吃。

（圖／台灣旅行趣） ▲桃紅的顏色是來自火龍果本身的色，絕對無添加任何色香料。
（圖／台灣旅行趣） ▲桃紅的顏色是來自火龍果本身的色，絕對無添加任何色香料。
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梅香水果茶

絕無添加任何的果醬與香料，喝出的甜味全來自水果本身的甜度。裡面使用的水果約7-8種，有柳丁汁、百香果汁、現切鳳梨榨汁、蘋果、奇異果、檸檬…等。

（圖／台灣旅行趣）
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除了以上水果，當然主角莫過於「梅汁」囉！水果茶的酸甜搭上梅汁的甘醇，意外的毫無違和感，更增添了這一杯的層次與風味。

（圖／台灣旅行趣） ▲水果切片給的很大器呢！保證不敷衍。
（圖／台灣旅行趣） ▲水果切片給的很大器呢！保證不敷衍。
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石蓮蜜

少見的一款飲品，既降火又消暑，是屬於冷性的飲品，女性不可飲用太多。單純使用來自台南小農的有機石蓮，加取些許純蜂蜜及檸檬汁，完全不會有很濃重的草味，顛覆了一般對石蓮的印象。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲檸檬的來歷也不小，是取自南投水里的台灣在地食材「水里高地檸...
（圖／台灣旅行趣） ▲檸檬的來歷也不小，是取自南投水里的台灣在地食材「水里高地檸檬」，也被稱為「無籽檸檬」，與台灣優格的生活品牌”馬修嚴選”使用的是同一款。
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紫蘇梅汁

梅汁與前幾者相同，再添加了自種的「紫蘇」後，讓整體更香甜。雖是一杯手搖飲，但這杯營養成分卻很高。尤其是對感冒、生病的人，喝下「紫蘇梅汁」後去寒、去痰會有明顯的幫助。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲店內也有販售罐裝紫蘇梅汁，可帶回家自行料理，譬如涼拌、醃漬...
（圖／台灣旅行趣） ▲店內也有販售罐裝紫蘇梅汁，可帶回家自行料理，譬如涼拌、醃漬、製作甜點…等。
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黃梅烏龍

黃梅又稱熟梅，同樣滋味酸甜，口感也較脆梅來的軟嫩，但只適合製成梅醬與梅汁。而「黃梅汁」摘採飽滿健康的黃熟青梅，細心去籽壓搗成泥、慢火熬煮成濃郁香醇的黃梅汁，味道比梅汁來的更濃厚、更香醇。

（圖／台灣旅行趣） ▲清香鮮爽帶高山茶香味的玉山烏龍茶，搭上濃郁香醇的黃梅汁，入...
（圖／台灣旅行趣） ▲清香鮮爽帶高山茶香味的玉山烏龍茶，搭上濃郁香醇的黃梅汁，入口後回甘中帶點餘韻茶味，果然是一款人氣商品呢。
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仙草鮮奶茶

使用新竹關西的仙草，用傳統古法「柴燒」方式製成，裡面添加了玉山的山泉水，多了水的甜味，與一般市面上的絕對不同，冬天有燒仙草、夏天有仙草飲，皆為一款很健康的飲品。

（圖／台灣旅行趣）
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芋頭鮮奶

在這裡也能喝到芋頭系列！大甲芋頭芋籤熬煮而成，加入彰化Mr.Milk酪農家鮮奶，整體比例適中，喝起來芋頭味較重、口感綿密滑順，甜度也剛剛好。芋頭控一定會喜歡的。

（圖／台灣旅行趣）
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糖度是使用”二砂糖”下去熬煮。店內的飲品一律「微糖」，喝再多也不會覺得膩。而冰塊部分是「去冰」，這樣才能喝得出原汁原味，而且絕對裝好裝滿。

（圖／台灣旅行趣） ▲杯子、杯蓋、外帶袋子、吸管全部採用PLA聚乳酸製成，是台中...
（圖／台灣旅行趣） ▲杯子、杯蓋、外帶袋子、吸管全部採用PLA聚乳酸製成，是台中唯一一家採用「PLA冷飲杯」的飲料店，全天然的無添加飲料，無塑化劑的汙染。
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純天然ㄟ尚讚！梅大梅小健康果飲，標榜「天然手作、友善種植、小農直送、自然環保」，單純想給予顧客一杯可以天天喝的健康手搖飲。今天想喝杯飲料嗎？那就來品嘗超鮮的手搖飲吧！

（圖／台灣旅行趣） ▲店門口有店家自製的裝置藝術，到了夜晚還可以點燈呢！
（圖／台灣旅行趣） ▲店門口有店家自製的裝置藝術，到了夜晚還可以點燈呢！
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梅大梅小 健康果飲

地址：台中市南屯區大墩路752號

電話：0423104262

營業時間：週一至週六10:00～21:30、週日11:00～21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2FshZe4


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水果水里果醬

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