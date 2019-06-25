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TGI FRIDAYS推出2019「漢堡日」 每周三漢堡買1送1

2019-06-25 16:12聯合新聞網 記者魏妤庭／即時報導

美國國慶日即將在7月到來，美式餐飲業者TGI FRIDAYS推出漢堡日，除了端上4款漢堡新品，周周限定推出，每份490元起外，更在每周三祭出漢堡買1送1，可趁7月前往享用。

每款漢堡周周限定推出，每份490元起。圖／TGI FRIDAYS提供
每款漢堡周周限定推出，每份490元起。圖／TGI FRIDAYS提供
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TGI FRIDAYS今年7月再度啟動漢堡日Burger Day活動，首先端出4款漢堡新品，包含墨西哥龍捲風漢堡、松露蘑菇奢華漢堡、海陸雙享霸氣漢堡、超級三重奏漢堡等，每周推出一款，採取當周限定，提供消費者品嘗。

其中，墨西哥龍捲風漢堡使用金黃酥脆的螺旋馬鈴薯片，搭配起司醬、墨西哥辣醬，口感酥脆多汁；松露蘑菇奢華漢堡加入松露醬起司、松露油、松露美乃滋，香氣逼人，令人忍不住一口接著一口。海陸雙享霸氣漢堡多汁漢堡排疊上兩大塊魚柳條，搭配塔塔醬，份量感十足，另超級三重奏漢堡一次吃到BBQ雪花牛、培根、炸洋蔥圈的絕妙搭配。

TGI FRIDAYS推出漢堡新品，並祭出每周三買1送1。圖／TGI FRIDA...
TGI FRIDAYS推出漢堡新品，並祭出每周三買1送1。圖／TGI FRIDAYS提供
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TGI FRIDAYS推出漢堡日優惠，凡是點購任一款漢堡，就可用149元加購特選奶昔。此外，7月2日到7月29日間，4款新品上市，每款490元起，每周推出1款當周限定款漢堡，每周三（7月3日、10日、17日、24日）同步舉行漢堡買1送1活動。

漢堡墨西哥美國

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