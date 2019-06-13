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吃到6月底！沖繩人氣「通堂拉麵」拉麵全品項、無酒精飲料買一送一

2019-06-13 22:31聯合新聞網 陳信儒

通堂拉麵慶祝來台2週年，推出拉麵全品項限定時間買一送一／圖。琉球新麵 通堂 - ...
通堂拉麵慶祝來台2週年，推出拉麵全品項限定時間買一送一／圖。琉球新麵 通堂 - 台灣粉專
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拉麵控有福了！沖繩人氣拉麵店「通堂」慶祝來台兩週年，祭出拉麵全品項買一送一的「揪伴活動」，另外還同步加碼「無酒精飲料」買一送一，就是為了要感謝台灣消費者的支持。

提到沖繩必吃美食，不少拉麵控必推「通堂拉麵」，其中招牌男味與招牌女味分別以豚骨及鹽味為湯底，各自有擁護者，美味的程度不分上下，被拉麵控優先列為必吃拉麵店名單。

為了感謝台灣對「通堂」的支持，從2019年6/11至6/30（限定週一-週五）限定時段推出拉麵全品項買一送一的活動，再加碼「無酒精飲料」買一送一。

通堂拉麵的故鄉沖繩，過去僅有蕎麥麵，而沒有在地的拉麵文化。因此創辦人金城良次創建了琉球新麵－通堂，並且將豚骨拉麵命名為「男味」；鹽味雞湯則是「女味」。透過性別的區分，來凸顯拉麵湯頭的個性及差異，也成為第一碗有性別之分的拉麵。

活動期間：6/11-6/30（限定週一-週五） 

✔️早鳥優惠11:00-12:00 指定時間內進場消費拉麵、飲料買一送一 

✔️下午茶享受優惠14:00-18:00 指定時間內進場消費拉麵、飲料買一送一

貼心小提醒：

 1. 早鳥優惠需在11:00-12:00間用餐 

2. 下午優惠須在14:00-18:00間用餐

 3. 人數到齊方可入座，以點餐時間作為判定基

4. 活動以價低碗作為優惠

 5. 本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停

拉麵沖繩早鳥必吃下午茶

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