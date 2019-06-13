A CUT推高雄限定快閃料理 松露、鵝肝、魚子醬全上桌

2019-06-13 15:41 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



高雄的饕客有機會一次品嘗世界三大珍味，台北國賓飯店A CUT牛排館於7月12日晚間推出高雄快閃限定版套餐，採用松露、鵝肝、魚子醬，每套5,000元起，限量120客。

高雄國賓飯店於7月12日推出快閃活動。圖／國賓飯店提供 分享 facebook

國賓飯店A CUT牛排館自2017年起，一連2年皆到高雄國賓飯店舉行快閃餐會活動，今年也不例外。而今年較特別之處是使用世界三大珍味松露、鵝肝、魚子醬，設計成套餐饗宴。

其中，主餐使用羅西尼牛排，這道經典料理由19世紀歌劇大師羅西尼首創，結合香煎鵝肝和鮮嫩菲力，令品嘗過的人都念念不忘，台北國賓飯店A CUT行政總主廚凌維廉重現這道菜肴，選用美國蛇河農場極黑和牛，取最軟嫩的菲力部位，油脂恰到好處，不會過多也不帶筋，厚切2.5至3.5公分再以鐵板及烤箱反覆煎烤至表皮微酥，肥腴豐厚的鵝肝同樣香煎到外皮焦香，內部腴嫩，一嫩一肥的口感就像在嘴中演奏雙重奏。

此外，前菜有澳洲Westholme和牛嫩肩里肌韃靼、湯品則端出A CUT最經典的黑松露蘑菇卡布奇諾濃湯，快閃限定滋味，上桌現刨黑松露，不論視覺或是嗅覺都相當滿足。甜點則蘿勒杏仁塔佐啤酒冰，融合檸檬及蘿勒的內餡酸香，搭配啤酒冰，爽快冰涼地畫下完美句點。