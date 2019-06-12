40多種可愛配料任選! 日本捲捲冰「ROLLICE CREA MFACTORY」7月登台

2019-06-12 17:53 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



在色彩繽紛的捲捲冰上，灑滿夢幻可愛的配料，來自日本的冰淇淋捲冰專賣店「ROLL ICE CREAM FACTORY」即將於7月來台開幕。首間海外分店就選在微風南山atre三樓登場，屆時也將提供台灣專屬菜單。此外，日本男子偶像團體「嵐」成員之一「二宮和也」也曾在節目上吃過，超夯話題冰品勢必又將掀起一波排隊人潮。

可愛繽紛的造型捲冰。圖／摘自ROLL ICE CREAM FACTORY 分享 facebook

「二宮和也」也曾在節目上吃過ROLL ICE CREAM FACTORY。圖／摘自Nino的鎖骨 嵐 二宮和也粉絲專頁 分享 facebook

2017年ROLL ICE CREAM FACTORY第一號店在日本原宿開幕，立即成為超人氣話題冰品，排隊人潮最長紀錄長達5個小時之久。特殊的捲冰造型，其實發源自泰式炒冰的冰淇淋捲，將液態的原料在-10℃以下的冰鐵板上，以鏟子捲成圓筒狀做成冰淇淋。而消費者可選擇香草、巧克力、抹茶、草莓冰淇淋作為基底，再從20多種配料中選擇餅乾、麥片、羊羹等配料，還有40多款色彩繽紛的可愛棉花糖、水果、蕨餅、軟糖撒料可自由搭配，最後在鮮奶油、抹茶醬、蜂蜜、黑糖蜜等從12種醬中選擇一款淋上，打造個人專屬的冰淇淋口味。

將原料在-10℃以下的冰鐵板上，以鏟子捲成圓筒狀做成冰淇淋。圖／摘自ROLL ICE CREAM FACTORY 分享 facebook

豐富的配料可自行搭配成專屬口味。圖／摘自ROLL ICE CREAM FACTORY 分享 facebook

今年7月，ROLL ICE CREAM FACTORY將以「世界上最美味可口的冰淇淋」為主題的捲冰專賣店在台灣登場，超人氣話題冰品與可愛造型，將為微風南山atre再掀起一波排隊、打卡風潮，目前官方並未釋出確切的開幕時間，詳細日期將於官方Instagram公告通知。