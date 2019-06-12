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毀壞一國兩制的巧門？「反送中」只是抗爭的開始

超厚實7cm內餡！新竹「爆漿系車輪餅」全台最狂　香濃芋頭＋鹹蛋混搭口味超推

2019-06-12 13:02聯合新聞網 陳信儒

青畑九號豆製所販售的車輪餅真材實料，是當地小有名氣的下午茶店鋪。圖／青畑九號豆製...
青畑九號豆製所販售的車輪餅真材實料，是當地小有名氣的下午茶店鋪。圖／青畑九號豆製所提供
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車輪餅是許多大人小孩最喜歡的下午茶點心之一，不僅口味多元，且只需銅板價就能輕鬆滿足吃貨的胃。位於竹北高鐵特區周邊的「青畑九號豆製所」販售多種口味且用料實在的紅豆燒，在IG引起網友打卡議論。除了大家熟悉的紅豆、芋頭口味，店家還會不定時推出特殊的創意口味，例如「芋頭鹹蛋燒」混搭的鹹甜滋味。
皮薄內餡實在是青畑九號車輪餅的大亮點。圖／青畑九號豆製所提供
皮薄內餡實在是青畑九號車輪餅的大亮點。圖／青畑九號豆製所提供
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不同於一般傳統的紅豆燒攤販，「青畑九號豆製所」打造木質系的文青風格店鋪，店內有少許座位供吃貨小憩填飽肚子，近幾個月已經成為當地小有名氣的吃貨盤據熱點，下午營業時間一到，外頭老早就擠滿了排隊的人潮。

講求食材的用心與真材實料的原則，青畑九號豆製所的紅豆燒儼然成為當地人優先搶食的下午茶點心。餡料口味包羅萬象，甜食部分除了固定販售的「南國紅豆燒」、「北島牛奶燒」、「大甲芋頭燒」等，還有大人小孩都愛的「奧立奧oreo牛奶燒」口味。

皮薄內餡實在是青畑九號車輪餅的大亮點。圖／青畑九號豆製所提供
皮薄內餡實在是青畑九號車輪餅的大亮點。圖／青畑九號豆製所提供
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除了甜食內餡，青畑九號也開發多款鹹食口味，包括「芋頭鹹蛋燒」、「青醬百菇燒」、「泡菜芝士燒」以及「榴槤芝士燒」等。IG網友指出，青醬百菇燒帶有淡淡的輕醬味與菇味，多層次口感是不少吃貨的心頭好。至於辣控則可以挑選有淡淡花椒香的「麻十七菜脯」。人氣招牌口味「芋頭鹹蛋燒」由香濃的芋頭餡料包裹鹹蛋黃的鹹甜滋味，一至兩個就能感覺到飽足感，當作正餐吃也行。

鹹食車輪餅當正餐是也行。圖／青畑九號豆製所提供
鹹食車輪餅當正餐是也行。圖／青畑九號豆製所提供
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除了紅豆燒外，青畑九號也有販賣茶飲，搭配紅豆燒吃剛剛好。由於每日販售的商品會依據季節與原物料有所調整，店家每天都會在臉書粉專公布「當日供應口味」，吃貨們出發前先上臉書粉專確認，以免白跑一趟喔。

木質系的文青店鋪提供少量座位供吃貨享受美食。圖／青畑九號豆製所提供
木質系的文青店鋪提供少量座位供吃貨享受美食。圖／青畑九號豆製所提供
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木質系的文青店鋪提供少量座位供吃貨享受美食。圖／青畑九號豆製所提供
木質系的文青店鋪提供少量座位供吃貨享受美食。圖／青畑九號豆製所提供
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青畑九號豆製所 

地址：新竹縣竹北市嘉豐二街一段129號 

電話：03-6670506

營業時間說明：

10：30開始接受現場與電話訂購

12：15第一爐出餅時間

17：30最後輪出餅時間

鹹食車輪餅當正餐是也行。圖／青畑九號豆製所提供
鹹食車輪餅當正餐是也行。圖／青畑九號豆製所提供
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下午茶IG文青高鐵

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