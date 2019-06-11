「夏酒菜」挑戰味蕾！王朝酒店自助餐推火焰干貝吃到飽 紅白酒無限暢飲

2019-06-11 18:58 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



現在最流行餐點搭美酒趨勢，台北王朝酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET即日起推出「夏酒菜」主題，以酒入菜端出火焰干貝、白酒香橙紙包鮭魚、酒香麻油鮮蚵等經典料理，現場還有啤酒、紅酒及白酒無限暢飲，讓饕客可盡情享用美食及美酒。

火焰干貝煎到金黃色澤後，淋上白蘭地大火炙燒，香味誘人。圖／台北王朝酒店提供 分享 facebook

台北王朝酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET即日起推出夏酒菜主題，一系列以酒入菜料理端上桌，火焰干貝將干貝放在鐵板上煎到表面金黃色光澤後，瞬間淋上白蘭地大火炙燒，香味四溢且畫面誘人。另有白酒香橙紙包鮭魚，將鮭魚擺在洋蔥絲上，淋過白葡萄酒及茴香等香料的柳橙片鋪在鮭魚上，先蒸後烤20分鐘就能上桌。

此外，經典中式料理酒香麻油鮮蚵，先以薑切成片，小火快炒東石鮮蚵，再放在趟熟的麵線上，麻由米酒麵線再加鮮蚵，吃起來過癮又滿足。清蒸蛤蜊日本清酒為基底，與蛤蜊一同燜煮，灑上蔥花、柴魚醬、奶油後上桌。蒜香啤酒蝦用新鮮草蝦，先以蒜頭爆香後，淋上濃濃麥香的啤酒，使草蝦入口有微微啤酒味。

甜點部分也有一系列以酒為主題的甜點，像是威士忌核桃杯、紅酒洋梨、龍舌蘭草莓慕司蛋糕等，讓饕客從頭微醺到尾。若用餐還可以享受啤酒、紅白酒無限暢飲。

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