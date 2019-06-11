口感激似冰淇淋！ 「爪畦藍蕉」披高顏值藍色外衣 老饕讚「香蕉界哈根達斯」

2019-06-11 10:42 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



藍色的爪哇藍蕉讓人過目不忘。圖／翻攝自twitter 分享 facebook

一般大眾最常見到香蕉顏色是黃色的、綠色的，但你有看過「藍色」的香蕉嗎？這款獨特的「藍色香蕉」，名為「爪畦藍蕉」，包裹著一身藍色外衣，超高顏值讓人印象深刻，不只有罕見的藍色外皮，嚐過它的老饕大讚味道很像「香草冰淇淋」，還被譽為「香蕉界哈根達斯」。

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綜合外電媒體報導，爪哇藍蕉（Blue Java Banana）原產於澳洲、夏威夷和亞洲地區，香蕉樹的高度約為4.5至6公尺左右，能生長在攝氏零下7度的地區，不僅耐寒也抗強風。爪哇藍蕉在未熟成時還沒成熟時呈現是藍色，並非基因改造，而是自然界的產物，果皮披著有如精品品牌「Tiffany & Co.」夢幻藍色，十分吸睛。據品嘗過的人表示，藍色香蕉裡面的果肉，跟一般香蕉差不多呈現白色，但比普通香蕉更多了一種奶油味，質地更好而且更甜。

一般香蕉未熟成時外皮呈黃綠色，爪哇藍蕉則是包裹美麗的藍色外衣。圖／翻攝自twitter 分享 facebook

據了解，爪哇藍蕉不僅有「高顏值」、可以直接食用，許多人也將它運用在各種美食料理上，因為它的口感細膩彷彿冰淇淋一般，還帶有淡淡的香草風味，因此有人將它拿來搭配冰沙，在世界其他地區也擁有多個名字，夏威夷人稱它「冰淇淋香蕉」、斐濟人則稱它為「夏威夷香蕉」，甚至老饕們大讚它是「香蕉界哈根達斯」！