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朱立倫：黨內未獲提名絕不違紀 是基本要求

柯基股惑麵包萌翻網民　網民爆笑：不要放巧克力醬！

2019-06-09 13:30

說到柯基，你的腦海浮現了什麼樣的模樣呢？是小短腿還是萌萌的樣子呢？小編會果斷地告訴你，一定是左搖右擺的小翹臀！最近，日本一間麵包店，將柯基的小屁股製作成新商品，並照片上載到網路上，意外地萌翻網民！

近日，日本北海道一間麵包店將一張「麵包製作過程」的照片上傳到網路上。就這樣兩瓣麵團放在眼前，讓不少人看到黑人問號，紛紛留言詢問是一個愛心，還是一個牛角包。

圖／這個謎一樣的麵團究竟是什麼呢？（Twitter@utiwapanya）
圖／這個謎一樣的麵團究竟是什麼呢？（Twitter@utiwapanya）
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卻想不到，麵包店在幾個小時後公布答案。店家將麵包完成後的照片公布出來，軟軟的小短腿和肥美的大屁股，這兩瓣麵團居然變成了一個 柯 基 屁 股 ！

圖／原來是哥基的小屁股！（Twitter@utiwapanya）
圖／原來是哥基的小屁股！（Twitter@utiwapanya）
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麵包師傅將一個又一個麵團弄成翹臀，還加上小巧可愛的兩隻小短腿和一坨小尾巴，捏成一隻手能掌控的柯基屁股，讓見到後很想吃一口的網民們欲罷不能，紛紛詢問會柯基屁股還有什麼口味。

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目前，店家表示將會推出蘋果果醬口味和卡士達醬口味，已經掀起日本網民的一陣轟動！腦筋動的快的網友，連想到了巧克力醬與屁股間的關係，迅速反映：「千萬不要推出巧克力口味！」笑翻眾人。

圖／如果要下去會噴出棕色的巧克力醬，你還想吃嗎？（Twitter@utiwapa...
圖／如果要下去會噴出棕色的巧克力醬，你還想吃嗎？（Twitter@utiwapanya）
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這所位於日本北海道的麵包店，經常推出不同模樣的萌萌麵包，受到區內市民歡迎。除了柯基小屁股外，還有其他可愛小狗，史萊姆和其他動物的麵包！可惜，這個麵包店只此一家，想要朝聖就要到北海道一趟了！

うちは、ぱんや。

店舖地址：北海道札幌市南区川沿6条2-2-37 ヒラマ不動産ビル1階

官方網站：https://www.uchihapanya.com/

営業時間：10：00～17：00（逢星期一休息）


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文章授權轉載自《香港01》

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