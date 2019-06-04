這夏好「芒」! 芒果卡士達可頌、起司塔、生乳捲消暑上市

2019-06-04 20:36 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



時序入夏，黃澄澄的新鮮芒果，最能代表夏日滋味。季節性的期間限定商品不但吸睛，也能吸引喜歡嘗鮮的消費者上門，像是法式烘焙PAUL就推出新鮮芒果與香濃卡士達組成的可頌；日本人氣半熟起司塔PABLO也有「PABLO mini」芒果新口味；生乳捲蛋糕名店「亞尼克」則將「在欉黃」愛文芒果捲進招牌的泡芙蛋糕，推出新鮮芒果捲。

PAUL即日起至7/31，推出「初夏好食節」活動，用新系列麵包、飲品、餐點迎接夏日，包括超人氣「芒果卡士達可頌」，以全球每1.5秒就可賣出1個的PAUL可頌，夾入滿滿卡士達醬、香甜芒果；選用法國契作T65麵粉特製成芒果麵糰，還吃得到芒果果乾的「香柔芒果蜂蜜麵包」；「芒果卡士達巧克」以法國直送經典巧克力，夾入香濃卡士達醬、多汁新鮮芒果與巧克力條完美搭配，還有芒果冰沙、芒果夏戀氣泡飲等。一連串夏日美味，6/30前憑PAUL Taiwan LINE優惠券，可享飲品或麵包第二件88折優惠。

PAUL初夏好食節芒果系列商品，售價99元至490元。圖／PAUL提供 分享 facebook

在日本創下單日銷售超過2,000個，平均每7秒即賣出一個的超人氣PABLO起司塔。為迎接即將在6/5於新光三越台中中港店一樓開幕的「PABLO mini專賣店」，台北、台中兩間門市除了經典原味、抹茶、巧克力、草莓的PABLO mini之外，也推出季節限定、專為台灣開發的PABLO mini芒果新口味。濃郁的芒果起司餡，倒入酥脆塔皮中，烤到微焦後，撒上台灣金黃芒果丁，PABLO mini 芒果口味濃郁的芒果香甜，享受台灣專屬的夏日熱情。

PABLO mini 芒果口味，售價78元。圖／PABLO提供 分享 facebook

亞尼克生乳捲「新鮮芒果」口味，在Ｑ彈柔軟的蛋糕裡捲入一整顆「在欉黃」的新鮮愛文芒果新鮮芒果，果肉細嫩多汁、濃郁甜美，再融入北海道奶霜的清爽，表現輕盈消暑滋味。此外，還有盛夏水果系新品「芒果奶霜蛋糕」、「盛夏果園蛋糕」、「鮮芒夏洛特」、「北海道泡芙蛋糕」、「芒果小泡芙」，眾多芒果系列商品搶攻夏季美食戰場。