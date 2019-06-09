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廚師不是人！機器人端出科技美食好促咪！

2019-06-09 12:13Taipei Walker

當AI智慧逐漸走進日常，不只無人旅店正夯，連每日必須的美食也有機器人代勞，當廚師這項工作不再是人類操刀，究竟這些機器人餐廳，是如何端出口感絕佳的科技美食呢？

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★iROBOT機器人牛肉麵

全台第1間「一條龍式的機器人餐廳」，自門口機台連線點餐、付款後，便會將點餐資訊傳遞至機器人，接著店內的機械手臂開始運作，將麵放入滾水中加熱、拿碗、再將麵取出、灌注熱湯加上蔥花，原由人力製作的所有流程，在iROBOT中全由機器人代勞。創業者曾偉峰有感於目前餐飲業困境之一就是人力，便以此店為模範教學店，並非只想以科技化做為吸睛話題，而是期許未來能夠透過機器取代人力，將融合台灣在地特色的眷村代表美食牛肉麵，以科技餐飲業新概念，一舉躍上國際舞台。

牛肉拉麵149元／由機器手臂烹煮的牛肉拉麵，肉質軟嫩，與人力製成口感並無差異。
牛肉拉麵149元／由機器手臂烹煮的牛肉拉麵，肉質軟嫩，與人力製成口感並無差異。
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【店家資訊】

地址：台北市松山區興安街212號

電話：0928-130-280

營業時間：11：30～14：00、17：00～20：00


★波比機器人餐廳

創作鬼才范可欽在公館商區打造一家由AI人工智慧機器人掌廚的餐廳。機器人BOBE原是工廠的生產線裝配員，經過訓練以及設定，現職就是位可以炒飯、炒菜，還能進化到煎牛排、豬排的廚師。范可欽說：「BOBE沒有人類的情緒起伏，只要教好廚藝，就不會有人為疏失，無論煮幾次味道都是相同的。」以餐廳為AI新創點，未來也將透過機器人延伸至表演產業。

波比機器人炒飯套餐120元／採用花東米，粒粒分明，融入新鮮蔬菜、培根提味，且不放...
波比機器人炒飯套餐120元／採用花東米，粒粒分明，融入新鮮蔬菜、培根提味，且不放味精香料，套餐附味噌湯。
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厚切牛排套餐290元／非重組肉的整塊牛排，以低溫分子料理烹調，5.5分熟鎖住肉汁...
厚切牛排套餐290元／非重組肉的整塊牛排，以低溫分子料理烹調，5.5分熟鎖住肉汁，再以鹽、胡椒調味，完整保留肉質原味。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄1號

電話：（02）2366-0306

營業時間：11：30～21：00


★勝十蘭

來到南陽街的勝十蘭，與一般餐廳無異的用餐環境中，卻擁有40 秒就能端出1碗拉麵的撇步。走進廚房內不見鍋爐設備，唯有數台AI蒸煮機器人，將煮過再冷凍的麵條放入特製不燙手的拉麵碗中，以掃QRCODE的方式，讓機器人透過蒸氣高溫加熱，40秒後就能端出如廚師自製般完美的拉麵。AI蒸煮機器人帶來的不只是美味，還有節省下的人力。

勝十蘭招牌豚骨120元／高CP值的價格，即是節省人力的呈現。
勝十蘭招牌豚骨120元／高CP值的價格，即是節省人力的呈現。
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赤炎地獄味噌150元／選用精心發酵過的紅味噌，打造微辣新口感。
赤炎地獄味噌150元／選用精心發酵過的紅味噌，打造微辣新口感。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區南陽街13-2號

電話：（02）2370-4321

營業時間：11：00～20：30


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機器人拉麵牛肉麵

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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