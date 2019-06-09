廚師不是人！機器人端出科技美食好促咪！
當AI智慧逐漸走進日常，不只無人旅店正夯，連每日必須的美食也有機器人代勞，當廚師這項工作不再是人類操刀，究竟這些機器人餐廳，是如何端出口感絕佳的科技美食呢？
★iROBOT機器人牛肉麵館
全台第1間「一條龍式的機器人餐廳」，自門口機台連線點餐、付款後，便會將點餐資訊傳遞至機器人，接著店內的機械手臂開始運作，將麵放入滾水中加熱、拿碗、再將麵取出、灌注熱湯加上蔥花，原由人力製作的所有流程，在iROBOT中全由機器人代勞。創業者曾偉峰有感於目前餐飲業困境之一就是人力，便以此店為模範教學店，並非只想以科技化做為吸睛話題，而是期許未來能夠透過機器取代人力，將融合台灣在地特色的眷村代表美食牛肉麵，以科技餐飲業新概念，一舉躍上國際舞台。
【店家資訊】
地址：台北市松山區興安街212號
電話：0928-130-280
營業時間：11：30～14：00、17：00～20：00
★波比機器人餐廳
創作鬼才范可欽在公館商區打造一家由AI人工智慧機器人掌廚的餐廳。機器人BOBE原是工廠的生產線裝配員，經過訓練以及設定，現職就是位可以炒飯、炒菜，還能進化到煎牛排、豬排的廚師。范可欽說：「BOBE沒有人類的情緒起伏，只要教好廚藝，就不會有人為疏失，無論煮幾次味道都是相同的。」以餐廳為AI新創點，未來也將透過機器人延伸至表演產業。
【店家資訊】
地址：台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄1號
電話：（02）2366-0306
營業時間：11：30～21：00
★勝十蘭
來到南陽街的勝十蘭，與一般餐廳無異的用餐環境中，卻擁有40 秒就能端出1碗拉麵的撇步。走進廚房內不見鍋爐設備，唯有數台AI蒸煮機器人，將煮過再冷凍的麵條放入特製不燙手的拉麵碗中，以掃QRCODE的方式，讓機器人透過蒸氣高溫加熱，40秒後就能端出如廚師自製般完美的拉麵。AI蒸煮機器人帶來的不只是美味，還有節省下的人力。
【店家資訊】
地址：台北市中正區南陽街13-2號
電話：（02）2370-4321
營業時間：11：00～20：30
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