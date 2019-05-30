親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

開槍擊斃拒捕的飛車竊賊 警員張景義獲判無罪確定！

坐擁百岳卻宛如黃金堆上的乞丐 誰卡住台灣山岳觀光

獨／全台最大「大師兄銷魂麵」6月插旗台中！免費送辣油、還有打卡級聯名飲品

2019-05-30 11:42聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

大師兄銷魂麵。圖／報系資料照
大師兄銷魂麵。圖／報系資料照
分享

目前在台已有3間門市的「大師兄銷魂麵舖」，日前於官方粉絲團預告，即將開設第4間分店，並搭配上一張雙層白色建築、前有植樹庭院的模擬照片。許多粉絲憑外觀猜測，第4間門市可能是落腳台中或南部城市。而業者也證實，第4間確實將開設於「台中」，最快預計6月8日開幕，而且店內還會販售一系列辣油、伴手禮

大師兄銷魂麵原本是在大師兄麻辣鍋物搭配的產品，但因獲得客人好評而獨立成為麵舖。透過手工拉麵、辣油、特製醬汁等調料的組合，搭配上開胃的麻辣牛肉湯、老油條、老豆腐、鴨血等配角，成功抓住饕客的胃。簡約清新的俐落空間，也吸引打卡族群拍照留念，讓銷魂麵鋪成為熱門排隊店家。目前共有忠孝、中山與信義3間門市，都集中於台北市區。

大師兄銷魂麵舖即將於台中開設第4間分店。圖／擷取自大師兄銷魂麵舖-忠孝店粉絲頁
大師兄銷魂麵舖即將於台中開設第4間分店。圖／擷取自大師兄銷魂麵舖-忠孝店粉絲頁
分享

本次即將開幕的台中店，座落於台中西區五權一街，鄰近國立台灣美術館、美術園道等熱門景點。業者表示，台中店面積為108坪、店內面積為50坪，不論是面積或是座位數都是全台最大，店內目前將開放一樓總共38席座位，除了銷魂麵之外，台中店也會與在地飲品「小庭梅煎茶」聯名，推出店內限定商品，預計6月5日起開始試營運，6月8日正式開幕。為慶祝台中店開幕，開幕後首週至全台門市，只要參加打卡活動即可獲得非販售的辣油贈禮。

【大師兄銷魂麵舖（台中）】

地址：台中市西區五權一街116號

拉麵麻辣鍋美術館伴手禮饕客
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

4大飯店吃到飽推海鮮大比拼！海鮮龍蝦全上桌 最低600元有找

2019-05-28 19:50

日本人氣法式吐司「Ivorish」5/31到6/9威秀快閃 首日免費送百份

2019-05-28 18:32

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

台灣首家餐飲超市 「Tous好食一口」進駐大直ATT

2019-05-22 11:29

3人同行1人免費吃海鮮丼飯！魚君微風松高店　慶開幕優惠至5月底

2019-05-21 18:50

按讚還是給怒？！ 全新限定版「香菜口味」百力滋PRETZ上市

2019-05-21 16:30

「整顆鮑魚入粽」貴氣粽對決老字號「地方名粽」 吃粽過端午是種老派的浪漫

2019-05-18 17:05

台北東區澎湃系海鮮丼飯「魚君」搶進信義區 5月底前三人同行一人免費快揪伴

2019-05-18 11:50

燒肉控快衝！牛角前一百名最低「29元燒肉吃到飽」 5/21連續三天指定門市任您吃

2019-05-16 14:08

獨／人氣千層蛋糕時飴新口味「橙花香丁」停賣 粉絲傻眼

2019-05-15 20:58

獨／高雄真的發大財了！50嵐高雄區宣布6/1起漲價 傳調到與台北同價位

2019-05-15 17:55

網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 18:30

鮮奶變質好市多全面下架！義美：與「失溫」導致

2019-05-12 16:28

每天送50顆蛋撻！全台最大「檀島咖啡」進駐大直　首次開賣「港式桌菜」

2019-05-10 18:39

才開幕4個月！「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

獨家／14年的回憶掰掰！「全台第一間」海壽司5／13熄燈

2019-05-08 17:42

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

有夠甜滋滋！當「焦糖仙草蜜」變成爆米花，網友激動「想吃」

2019-05-07 21:30

古早味「仙女紅茶」全家便利商店就喝得到！復古包裝＋特色打卡店快喝一波

2019-05-07 16:35

小孩尖叫就多收15% 咖啡廳制裁方案引網友熱議

2019-05-07 15:00

母親節吃A5和牛！Beef King和牛吃到飽 用餐加贈「等值餐券」

2019-05-07 12:40

小熊維尼變身超萌飲料！小7獨家限量「蜜蜂工坊蜂蜜牛奶」

2019-05-07 11:35

還沒決定母親節蛋糕？這六家蛋糕幫你討好媽咪的少女胃

2019-05-07 01:00

母親節這麼過！5家牛排館優惠懶人包 從低到高價皆有

2019-05-06 18:49

網友曝「草莓蛋吐司」可連續吃整月！釣出上千同好

2019-05-05 02:45

這家美式三明治好有誠意！Liquid Bread Co手剁鮪魚、煙燻牛老饕最愛吃

2019-05-04 12:16

超狂「孔雀香酥脆Ｘ鼎王麻辣鍋」 集5包條碼送一盤肉！

2019-05-03 10:27

全聯「We Sweet甜點節」5/3開跑 盤點11款超值甜點

2019-05-03 01:00

香港最夯「太興茶餐廳」來了！ 招牌奶茶、燒味天王5月台北車站吃得到

2019-05-02 15:07

飯飯堂、功夫銷魂麵等5家新櫃進駐 京站美食街5/3新開幕，期間還有買一送一等優惠

2019-05-02 13:17

中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業

2019-05-01 11:20

5／1在三井開幕！炸牛排名店「牛かつもと村」登台　沾山葵醬油更對味

2019-04-30 21:23

鉄火牛排插旗新竹巨城5/1開幕 祭出限定3日優惠、4人同行2人免費

2019-04-30 17:35

波士頓龍蝦只要188！「祥富水產」5/1進駐新竹巨城　百款食材讓你挑

2019-04-30 13:51

5月6日起芋頭控衝！IG超夯「一芳」芋頭鮮奶連7天買一送一

2019-04-29 10:46

百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌

2019-04-26 09:58

麥當勞停賣「巧克力聖代」惹民怨 網友：這裡還有賣

2019-04-21 13:46
看更多

熱門文章

不用吸管真的可以喝珍奶！大學生設計隨行杯獲獎

2019-05-21 22:49

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

2019-05-27 11:25

4大飯店吃到飽推海鮮大比拼！海鮮龍蝦全上桌 最低600元有找

2019-05-28 19:50

台中36樓最高咖啡館「咖啡任務」 花百元高空賞景用餐

2019-05-27 16:19

鮮食到期前7小時「自動打7折」！全家便利商店「友善食光」機制近200項鮮食適用

2019-05-22 16:51

不只IKEA！火鍋超市始祖「祥富水產」終於要到「新店」了

2019-05-28 15:37

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

500元有找! 好市多星巴克咖啡豆促銷 網友：線上買更便宜

2019-05-28 19:30

「星巴克續杯優惠」又來了！ 當天續杯打七折 好康一路持續到今年底！

2019-05-27 11:30

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

台彩端午加碼5億元 「路過」投注站領肉粽

2019-05-28 11:30

全國總冠軍的碗粿超商也吃得到！全家便利商店5/29開賣「富山冠軍碗粿」

2019-05-28 15:49

阿里山上的精品咖啡夢 「方政倫」19年磨成咖啡冠軍

2019-05-25 16:30

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

【端午節全台肉粽推薦】吃粽子過端午！附帶南北粽大PK

2019-05-24 10:02

一顆肉粽100元! 好市多線上庫存竟賣光光

2019-05-29 21:29

霜淇淋買1送1、聯名餅乾桶大優惠！第2屆零食展有百款零嘴超好買

2019-05-24 20:16

惡魔飲料！日本「２代失身酒」比汽水還好喝，不知不覺就會失去意識

2019-05-21 18:04

星巴克買一送一來囉！連續兩天4小時「好友分享」

2019-05-30 10:44

日本人氣法式吐司「Ivorish」5/31到6/9威秀快閃 首日免費送百份

2019-05-28 18:32

3人同行1人免費吃海鮮丼飯！魚君微風松高店　慶開幕優惠至5月底

2019-05-21 18:50

星巴克「買一送一」優惠狂送17天 超洗版濃焦糖、巧克力星冰樂台灣終於能喝到

2019-05-13 10:13

英名廚奧利佛旗下餐廳破產　25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

不堪成本上漲 嘉義伴手禮福義軒驚傳6月漲價

2019-05-28 14:24

鮮爆！IG打卡絕美水果鮮奶油三明治 J Fruit Mart隱身國父紀念館站

2019-05-29 12:33

迷人又罪惡！彰化「水果塔甜點」藏在市郊的高水準甜點

2019-05-25 14:54

零食展限定！ 超萌「卡娜赫拉人形燒霜淇淋」全台獨賣

2019-05-24 18:35

IG推麻糬控必嘗！新竹文青風「Yamada 山田麻糬製造所」人氣夯

2019-05-27 19:13

比朝天椒辣30倍！摩斯推出「史上最辣」激辛照燒雞肉漢堡

2019-05-25 17:04

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-16 14:50

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

繼光香香雞辣腿丁回來了！ 加碼「超值三件嗑」任選三樣99元

2019-05-27 18:38

吃得到新鮮芒果餡! 全聯「夏日芒果派對」8款甜點百元有找

2019-05-28 18:08

飛行吃貨在香港 謝嫣薇的權威吃貨養成記

2019-05-24 19:05

按讚還是給怒？！ 全新限定版「香菜口味」百力滋PRETZ上市

2019-05-21 16:30

好市多「杏仁脆餅」特價 網友：惡魔之餅冰過更好吃

2019-05-15 18:12

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

台北萬惡宵夜場 東區凌晨大排長龍的「牛肉麵．雞湯」

2019-05-20 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top