獨／全台最大「大師兄銷魂麵」6月插旗台中！免費送辣油、還有打卡級聯名飲品

2019-05-30 11:42 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



大師兄銷魂麵。圖／報系資料照 分享 facebook

目前在台已有3間門市的「大師兄銷魂麵舖」，日前於官方粉絲團預告，即將開設第4間分店，並搭配上一張雙層白色建築、前有植樹庭院的模擬照片。許多粉絲憑外觀猜測，第4間門市可能是落腳台中或南部城市。而業者也證實，第4間確實將開設於「台中」，最快預計6月8日開幕，而且店內還會販售一系列辣油、伴手禮。

大師兄銷魂麵原本是在大師兄麻辣鍋物搭配的產品，但因獲得客人好評而獨立成為麵舖。透過手工拉麵、辣油、特製醬汁等調料的組合，搭配上開胃的麻辣牛肉湯、老油條、老豆腐、鴨血等配角，成功抓住饕客的胃。簡約清新的俐落空間，也吸引打卡族群拍照留念，讓銷魂麵鋪成為熱門排隊店家。目前共有忠孝、中山與信義3間門市，都集中於台北市區。

大師兄銷魂麵舖即將於台中開設第4間分店。圖／擷取自大師兄銷魂麵舖-忠孝店粉絲頁 分享 facebook

本次即將開幕的台中店，座落於台中西區五權一街，鄰近國立台灣美術館、美術園道等熱門景點。業者表示，台中店面積為108坪、店內面積為50坪，不論是面積或是座位數都是全台最大，店內目前將開放一樓總共38席座位，除了銷魂麵之外，台中店也會與在地飲品「小庭梅煎茶」聯名，推出店內限定商品，預計6月5日起開始試營運，6月8日正式開幕。為慶祝台中店開幕，開幕後首週至全台門市，只要參加打卡活動即可獲得非販售的辣油贈禮。

【大師兄銷魂麵舖（台中）】

地址：台中市西區五權一街116號